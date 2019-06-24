МИД надеется, что после выхода США из ДРСМД не будет ухудшения в Европе

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия надеется, что после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не произойдет "обвального" ухудшения обстановки в Европе, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я хотел бы надеется, что не произойдет быстрого, обвального ухудшения обстановки после того, как соответствующие ограничения и запреты перестанут действовать ", - сказал Рябков журналистам.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия ДРСМД. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из Договора 2 февраля. Во вторник Государственная дума на пленарном заседании приняла закон.