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РИА Новости

Сейсмологи зафиксировали в Казахстане серию подземных толчков

Вчера, 13:23
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АЛМА-АТА, 24 июн – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали на юге Казахстана в понедельник серию подземных толчков магнитудой 3.5 и заявили, что их природа - взрывы на складе боеприпасов в городе Арысь.
Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения из домов, расположенных около воинской части. К настоящему времени власти региона сообщили о 16 пострадавших в результате ЧП.
"Двадцать четвертого июня 2019 года Центр данных РГП ИГИ зарегистрировал серию сейсмических событий за период с 09.30 до 12.00 (с 06.30 до 09.00 мск) в южном Казахстане", - говорится в сообщении на сайте Национального центра данных Института геофизических исследований республики.
В нем говорится, что одно из самых сильных событий зарегистрировано в 09.37 (06.37). "Координаты эпицентра: 42.47 градуса северной широты, 68.81 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=3.5. Энергетический класс К=7.5", - информируют сейсмологи.
В сообщении говорится, что "природа событий - это взрывы на складе боеприпасов в городе Арысь".
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
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В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части
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