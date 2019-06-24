Сейсмологи зафиксировали в Казахстане серию подземных толчков

АЛМА-АТА, 24 июн – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали на юге Казахстана в понедельник серию подземных толчков магнитудой 3.5 и заявили, что их природа - взрывы на складе боеприпасов в городе Арысь.

Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения из домов, расположенных около воинской части. К настоящему времени власти региона сообщили о 16 пострадавших в результате ЧП.

"Двадцать четвертого июня 2019 года Центр данных РГП ИГИ зарегистрировал серию сейсмических событий за период с 09.30 до 12.00 (с 06.30 до 09.00 мск) в южном Казахстане", - говорится в сообщении на сайте Национального центра данных Института геофизических исследований республики.

В нем говорится, что одно из самых сильных событий зарегистрировано в 09.37 (06.37). "Координаты эпицентра: 42.47 градуса северной широты, 68.81 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=3.5. Энергетический класс К=7.5", - информируют сейсмологи.