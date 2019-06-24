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РИА Новости

ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России

Вчера, 13:12
38259
© Фото : Council of Europe / Candice ImbertПарламентская ассамблея Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы
© Фото : Council of Europe / Candice Imbert
СТРАСБУРГ, 24 июн — РИА Новости. ПАСЕ отклонила идею перенести на другой день голосование по проекту резолюции о приглашении России на июньскую сессию.
С такой инициативой выступил один из депутатов, передал корреспондент РИА Новости. Глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье объявила голосование по этому вопросу, и большинство (93 из 141) высказались против.
Это была не единственная попытка изменить намеченный на понедельник регламент. Парламентарии предлагали поменять местами доклады или перенести другие голосования.
В основном инициаторами выступали британцы и украинцы. Эксперты связывают это с резонансным проектом, предполагающим возвращение России в ПАСЕ.
Ассамблея также проголосовала против обсуждения на сессии ситуации вокруг катастрофы MH17. Киев и Амстердам возлагают ответственность за трагедию в небе над Донбассом на Москву и призывали Страсбург продолжать бойкот. Однако это не нашло отклика у большинства.
Кроме того, ПАСЕ выступила против обсуждения на текущей сессии темы российских взносов в организацию.
Если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, российская делегация в тот же день подаст заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривать полномочия делегаций.
Александр Беглов
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Новая российская делегация

На прошлой неделе был утвержден состав думской части делегации Федерального собрания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в нее вошли 22 человека — 11 представителей и 11 заместителей.
Совфед также сформировал свою часть делегации, ее возглавит первый замглавы международного комитета Совета, экс-посол России в США Сергей Кисляк.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в состав российской делегации войдут семь сенаторов и 11 депутатов. Планируется, что ее возглавит вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.
Москва настаивает, чтобы ПАСЕ приняла окончательное решение в среду утром, в противном случае это сделает невозможным участие России в выборах генерального секретаря СЕ, которые назначены на 26 июня.
Пять лет назад Россию лишили основных полномочий в ПАСЕ в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а также перестала платить взносы. Недавно организация представила резолюцию о возвращении России полномочий.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
335551042657
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Приостановка участия России в работе ПАСЕСергей КислякСовет Федерации РФГосдума РФЕвросоюзКонстантин КосачевВячеслав ВолодинМоскваЕвропаРоссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Зачем нам ПАСЕ????
24 июня, 14:07
Александр Шаров
15320017
Ну правильно. Депутаты уже список составили, кто отдыхать в Европу поедет. А народ опять за них платить должен: взносы в совет европы, в пасе, авиабилеты в бизнес класс, командировочные, гостиницы в люксовых номерах для депутатов и обычных для помощников, представительские и прочие немалые расходы. Мало того что содержат эту толпу ни за что не отвечающих граждан с зарплатами в сотни тысяч, помощниками, автомобилями и прочими расходами, причем в каждом регионе РФ, так еще и их поездки в европы оплачивать, вместо того, чтобы избавиться полностью от этого источника бездарной траты народных денег.
24 июня, 14:17
dejavu_2001
121000119
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