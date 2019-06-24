ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России

СТРАСБУРГ, 24 июн — РИА Новости. ПАСЕ отклонила идею перенести на другой день голосование по проекту резолюции о приглашении России на июньскую сессию.

С такой инициативой выступил один из депутатов, передал корреспондент РИА Новости. Глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье объявила голосование по этому вопросу, и большинство (93 из 141) высказались против.

Это была не единственная попытка изменить намеченный на понедельник регламент. Парламентарии предлагали поменять местами доклады или перенести другие голосования.

В основном инициаторами выступали британцы и украинцы. Эксперты связывают это с резонансным проектом, предполагающим возвращение России в ПАСЕ.

Ассамблея также проголосовала против обсуждения на сессии ситуации вокруг катастрофы MH17. Киев и Амстердам возлагают ответственность за трагедию в небе над Донбассом на Москву и призывали Страсбург продолжать бойкот. Однако это не нашло отклика у большинства.

Кроме того, ПАСЕ выступила против обсуждения на текущей сессии темы российских взносов в организацию.

Если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, российская делегация в тот же день подаст заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривать полномочия делегаций.

Новая российская делегация

На прошлой неделе был утвержден состав думской части делегации Федерального собрания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в нее вошли 22 человека — 11 представителей и 11 заместителей.

Совфед также сформировал свою часть делегации, ее возглавит первый замглавы международного комитета Совета, экс-посол России в США Сергей Кисляк.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в состав российской делегации войдут семь сенаторов и 11 депутатов. Планируется, что ее возглавит вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

Москва настаивает, чтобы ПАСЕ приняла окончательное решение в среду утром, в противном случае это сделает невозможным участие России в выборах генерального секретаря СЕ, которые назначены на 26 июня.