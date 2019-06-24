Молодые учителя боятся идти работать в школу, считает Васильева

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Молодые учителя боятся идти работать в школу, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"По нашим подсчетам, только 70% поступающих получают диплом. Только половина выпускников доходит непосредственно до школы... Почему? Ответы разные: вопрос об оплате, вопрос об отчетности и другие вопросы. На сегодняшний день учителя, сидящие в зале, знают, что молодые учителя просто боятся идти в школу", - сказала Васильева на парламентских слушаниях в Госдуме.
По ее словам, у студентов, получающих педагогическое образование, недостаточно практики: образовательный стандарт построен таким образом, что только 50 часов из курса обучения - это практика. "Конечно, это недопустимо, и с этим нужно что-то делать", - сказала министр.