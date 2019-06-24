Молодые учителя боятся идти работать в школу, считает Васильева

"По нашим подсчетам, только 70% поступающих получают диплом. Только половина выпускников доходит непосредственно до школы... Почему? Ответы разные: вопрос об оплате, вопрос об отчетности и другие вопросы. На сегодняшний день учителя, сидящие в зале, знают, что молодые учителя просто боятся идти в школу", - сказала Васильева на парламентских слушаниях в Госдуме.