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РИА Новости

Молодые учителя боятся идти работать в школу, считает Васильева

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева выступает на парламентских слушаниях в Госдуме РФ. 24 июня 2019
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева выступает на парламентских слушаниях в Госдуме РФ. 24 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Молодые учителя боятся идти работать в школу, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
"По нашим подсчетам, только 70% поступающих получают диплом. Только половина выпускников доходит непосредственно до школы... Почему? Ответы разные: вопрос об оплате, вопрос об отчетности и другие вопросы. На сегодняшний день учителя, сидящие в зале, знают, что молодые учителя просто боятся идти в школу", - сказала Васильева на парламентских слушаниях в Госдуме.
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По ее словам, у студентов, получающих педагогическое образование, недостаточно практики: образовательный стандарт построен таким образом, что только 50 часов из курса обучения - это практика. "Конечно, это недопустимо, и с этим нужно что-то делать", - сказала министр.
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