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РИА Новости

Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке

Вчера, 12:53
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Кремле продолжают работать над графиком контактов президента РФ Владимира Путина на саммите G20, поездка в Осаку будет насыщенной по встречам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, готовится ли на "двадцатке" встреча Путина и Трампа.
Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
20 июня, 15:26
Путин заявил о готовности к встрече с Трампом
"Мы продолжаем работать над графиком контактов президента, пока большего добавить нечего", - сказал Песков. По его словам, поездка на саммит будет чрезвычайно насыщенной для Путина. "Пятница и суббота будут чрезвычайно насыщенны и многосторонними, и двусторонними встречами", - пояснил он.
Песков добавил, что при обратном перелете из Осаки в Москву у Путина возможна остановка. "Обратно может быть остановка, сообщим", - сказал он.
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