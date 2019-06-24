Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Кремле продолжают работать над графиком контактов президента РФ Владимира Путина на саммите G20, поездка в Осаку будет насыщенной по встречам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, готовится ли на "двадцатке" встреча Путина и Трампа.

Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.

"Мы продолжаем работать над графиком контактов президента, пока большего добавить нечего", - сказал Песков. По его словам, поездка на саммит будет чрезвычайно насыщенной для Путина. "Пятница и суббота будут чрезвычайно насыщенны и многосторонними, и двусторонними встречами", - пояснил он.