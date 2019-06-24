Момент взрыва в воинской части в Казахстане попал на видео

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Казахстане очевидцы сняли на видео моменты взрывов боеприпасов в воинской части, расположенной рядом с городом Арысь в Туркестанской области.

Как отмечает Sputnik Казахстан , пожар вспыхнул на одном из арсеналов, после этого начали взрываться боеприпасы.

После ЧП власти объявили в городе режим ЧС. По предварительным данным, пострадал 31 человек. Как сообщалось, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Власти эвакуируют жителей города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента, на место уже вылетел глава Минобороны Нурлан Ермекбаев.