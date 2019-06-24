Матвиенко: "Алые паруса" посетило рекордное число гостей в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала рекордным число гостей праздника выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге в этом году.
"Необыкновенная феерия, эти молодые ребята, их лица, их радость. Я представляю, что пришлось очень много потрудиться и Вам лично (врио губернатора Петербурга Александру Беглову – ред.), и членам администрации. Потрясающе. Один миллион 450 тысяч, по-моему, это рекорд за все времена. Здорово, замечательно, поздравляю Вас", - сказала Матвиенко на встрече с Бегловым.
Врио губернатора отметил, что самой большой гордостью в этом году было то, что у праздника появился новый символ - бриг "Россия".
"Вы возрождали "Алые паруса", это было гораздо сложнее, было много проблем… Ну а мы продолжаем ваше дело. Вчера я был на Дворцовой площади: 88 тысяч молодых людей, которые пришли к нам. Знаете, самая большая гордость была в чем? Это тот бриг, который построен, он называется "Россия", порт приписки – Санкт-Петербург, и он шел под российским флагом", - заявил Беглов.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.