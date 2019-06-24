Матвиенко: "Алые паруса" посетило рекордное число гостей в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала рекордным число гостей праздника выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге в этом году.

"Необыкновенная феерия, эти молодые ребята, их лица, их радость. Я представляю, что пришлось очень много потрудиться и Вам лично (врио губернатора Петербурга Александру Беглову – ред.), и членам администрации. Потрясающе. Один миллион 450 тысяч, по-моему, это рекорд за все времена. Здорово, замечательно, поздравляю Вас", - сказала Матвиенко на встрече с Бегловым.

Врио губернатора отметил, что самой большой гордостью в этом году было то, что у праздника появился новый символ - бриг "Россия".

"Вы возрождали "Алые паруса", это было гораздо сложнее, было много проблем… Ну а мы продолжаем ваше дело. Вчера я был на Дворцовой площади: 88 тысяч молодых людей, которые пришли к нам. Знаете, самая большая гордость была в чем? Это тот бриг, который построен, он называется "Россия", порт приписки – Санкт-Петербург, и он шел под российским флагом", - заявил Беглов.