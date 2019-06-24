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РИА Новости

На "Армии-2019" впервые покажут станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М

Вчера, 12:24
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© Фото : RostecСтенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании Росэлектроника
© Фото : Rostec
Стенд компании "Росэлектроника". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" впервые продемонстрирует на военно-техническом форуме "Армия-2019" модернизированную наземную станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М, сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.
Пятая юбилейная выставка пройдет в парке "Патриот" (Кубинка) с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.
Стенд компании Алмаз-Антей
21 июня, 13:22
"Алмаз-Антей" впервые покажет на "Армии-2019" ряд новинок из сферы ПВО
"В настоящее время, когда функционирование вооруженных сил невозможно без применения радиоэлектронных систем, радиотехническая разведка приобрела важнейшее значение. Ее данные позволяют заблаговременно предупреждать командование об угрозах безопасности и своевременно их парировать. ПОСТ-3М — это перспективное изделие, обладающее высоким экспортным потенциалом и уже востребованное на международном рынке", – приводятся в сообщении слова гендиректора НИИ "Вектор" (входит в Росэлектронику) Сергея Скорых.
Объектами мониторинга ПОСТ-3М являются радиолокационные станции (РЛС) самолетов, вертолетов, беспилотников, кораблей, а также наземные РЛС различного назначения, развернутые в пунктах управления войсками, на авиационных базах, посадочных площадках, стартовых и огневых позициях. В мирное время ПОСТ-3М осуществляет непрерывный мониторинг радиоэлектронных средств группировок вооруженных сил и фиксирует их активность.
Данная станция полностью автономна. Она способна проводить поиск и обнаруживать сигналы РЛС воздушного, наземного и морского базирования, а также сигналы самолетных систем госопознавания во всем рабочем частотном диапазоне, проводить их пеленгование, распознавать тип РЛС и объекта, на котором она установлена.
"Танковый вальс" и ударные вертолеты: тренировка перед форумом "Армия-2019"
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Синхронное движение восьми Т-72Б3 под классическую музыку: "танковый вальс" на тренировке перед Международным военно-техническим форумом "Армия-2019".

Синхронное движение восьми танков Т-72Б3 под классическую музыку танковый вальс на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019
1 из 15

Синхронное движение восьми Т-72Б3 под классическую музыку: "танковый вальс" на тренировке перед Международным военно-техническим форумом "Армия-2019".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Полет истребителей Су-30.

Истребители СУ-30 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019
2 из 15

Полет истребителей Су-30.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Танки Т72Б3 на сводной тренировке в Ростовской области.

Танки Т72Б3 на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019
3 из 15

Танки Т72Б3 на сводной тренировке в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей.

Военнослужащий на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
4 из 15

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Фронтовые (тактические) бомбардировщики Су-24 М.

Фронтовые бомбардировщики СУ-24 М совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
5 из 15

Фронтовые (тактические) бомбардировщики Су-24 М.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией.

Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
6 из 15

Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Тренировка динамического показа боевых возможностей в Ростовской области.

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
7 из 15

Тренировка динамического показа боевых возможностей в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Танк Т72Б3 на сводной тренировке.

Танк Т72Б3 на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
8 из 15

Танк Т72Б3 на сводной тренировке.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на тренировке динамического показа боевых возможностей в ростовском парке "Патриот".

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
9 из 15

Военнослужащие на тренировке динамического показа боевых возможностей в ростовском парке "Патриот".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-24.

Вертолеты Ми-24 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
10 из 15

Вертолеты Ми-24.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска".

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 Тунгуска на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
11 из 15

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Истребители-бомбардировщики Су-34.

Истребители-бомбардировщики Су-34 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
12 из 15

Истребители-бомбардировщики Су-34.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке.

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ Акация на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
13 из 15

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Танк Т72Б3 на тренировке перед форумом "Армия".

Танк Т72Б3 на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
14 из 15

Танк Т72Б3 на тренировке перед форумом "Армия".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" совершают полет на тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники.

Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
15 из 15

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" совершают полет на тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 15

Синхронное движение восьми Т-72Б3 под классическую музыку: "танковый вальс" на тренировке перед Международным военно-техническим форумом "Армия-2019".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Полет истребителей Су-30.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
3 из 15

Танки Т72Б3 на сводной тренировке в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
4 из 15

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
5 из 15

Фронтовые (тактические) бомбардировщики Су-24 М.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
6 из 15

Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
7 из 15

Тренировка динамического показа боевых возможностей в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
8 из 15

Танк Т72Б3 на сводной тренировке.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
9 из 15

Военнослужащие на тренировке динамического показа боевых возможностей в ростовском парке "Патриот".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
10 из 15

Вертолеты Ми-24.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
11 из 15

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
12 из 15

Истребители-бомбардировщики Су-34.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
13 из 15

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
14 из 15

Танк Т72Б3 на тренировке перед форумом "Армия".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
15 из 15

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" совершают полет на тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
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