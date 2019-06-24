На "Армии-2019" впервые покажут станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" впервые продемонстрирует на военно-техническом форуме "Армия-2019" модернизированную наземную станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М, сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.

Пятая юбилейная выставка пройдет в парке "Патриот" (Кубинка) с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.

"В настоящее время, когда функционирование вооруженных сил невозможно без применения радиоэлектронных систем, радиотехническая разведка приобрела важнейшее значение. Ее данные позволяют заблаговременно предупреждать командование об угрозах безопасности и своевременно их парировать. ПОСТ-3М — это перспективное изделие, обладающее высоким экспортным потенциалом и уже востребованное на международном рынке", – приводятся в сообщении слова гендиректора НИИ "Вектор" (входит в Росэлектронику) Сергея Скорых.

Объектами мониторинга ПОСТ-3М являются радиолокационные станции (РЛС) самолетов, вертолетов, беспилотников, кораблей, а также наземные РЛС различного назначения, развернутые в пунктах управления войсками, на авиационных базах, посадочных площадках, стартовых и огневых позициях. В мирное время ПОСТ-3М осуществляет непрерывный мониторинг радиоэлектронных средств группировок вооруженных сил и фиксирует их активность.