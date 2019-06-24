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РИА Новости

РЖД восстановили движение электричек на Рижском направлении

Вчера, 12:06
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. График движения пригородных поездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), нарушенный из-за незапланированной остановки электрички, стабилизирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Утром в понедельник на перегоне Нахабино – Павшино по техническим причинам был остановлен пригородный поезд, из-за чего было затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы.
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"Железнодорожники стабилизировали ситуацию с движением пригородных поездов на Рижском направлении Московской железной дороги", - сообщили в пресс-службе РЖД.
В настоящее время с увеличенным интервалом следуют пять электричек, выполняющих диаметральные рейсы с переходом на Курское направление.
"Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно быстрее доставить эти поезда в конечные пункты. Железнодорожники сделали все от них зависящее, чтобы обеспечить перевозку пассажиров и как можно быстрее стабилизировать график", - отметили в РЖД.
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НахабиноРЖДМоскваОбщество
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