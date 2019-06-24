РЖД восстановили движение электричек на Рижском направлении

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. График движения пригородных поездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД), нарушенный из-за незапланированной остановки электрички, стабилизирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Утром в понедельник на перегоне Нахабино – Павшино по техническим причинам был остановлен пригородный поезд, из-за чего было затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы.

"Железнодорожники стабилизировали ситуацию с движением пригородных поездов на Рижском направлении Московской железной дороги", - сообщили в пресс-службе РЖД.

В настоящее время с увеличенным интервалом следуют пять электричек, выполняющих диаметральные рейсы с переходом на Курское направление.