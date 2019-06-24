Курский полицейский устроил стрельбу из-за играющих в футбол детей

БРЯНСК, 24 июн — РИА Новости. Сотрудник полиции в Курске выстрелил в воздух во дворе дома из-за того, что дети попали футбольным мячом по его машине, проводится проверка, сообщает СУ СК по региону.

"В Курске проводится проверка по факту стрельбы полицейским, отгонявшим детей от своей машины. Травматический пистолет изъят", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в субботу примерно в 21:00 мск у дома № 3 по улице Ламоновской города Курска. По данным следствия, мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух. Мужчина является действующим сотрудником полиции, говорится в сообщении.

Сеймский межрайонный следственный отдел проводит проверку по данному факту, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Представитель пресс-службы УМВД региона Лилия Каменева подтвердила РИА Новости, что мужчина действительно является сотрудником органов внутренних дел.