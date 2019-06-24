Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 16 человек

АЛМА-АТА, 24 июн – РИА Новости. Шестнадцать человек с травмами легкой и средней степени тяжести поступили в больницы Туркестанской области Казахстана после взрыва на территории воинской части в городе Арысь, сообщил советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.
Ранее пресс-служба министерства обороны сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения из домов, расположенных около воинской части.
"По сообщению областного управления здравоохранения на это время в медицинские учреждения области поступили 16 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них – военный - направлен в областную больницу", - написал Калкаманов на своей странице в Facebook.
Первоначально в этом же посте в социальной сети советник акима сообщал о шести пострадавших, но позже отредактировал запись. "Цифры постоянно меняются", - пояснил он РИА Новости по телефону.