При взрыве в воинской части в Казахстане пострадали шесть человек

АЛМА-АТА, 24 июн – РИА Новости. Шесть человек с травмами легкой и средней степени тяжести поступили в больницы Туркестанской области Казахстана на юге страны после взрыва на территории воинской части в городе Арысь, сообщил советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Ранее пресс-служба министерства обороны сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. До настоящего времени официальные органы не сообщали информацию о жертвах или пострадавших в результате ЧП. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части.

"По сообщению областного управления здравоохранения на это время в медицинские учреждения области поступило шесть пострадавших легкой и средней степени тяжести. Один из них – военный - направлен в областную больницу", - написал он на своей странице в Facebook.