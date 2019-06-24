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РИА Новости

В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей

Вчера, 11:43
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчительница сортирует учебники в классе
Учительница сортирует учебники в классе
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
По ее словам, в школу поступают запросы от множества инстанций (социальные службы, налоговая, МЧС) с требованиями обязательных отчетов о проделанной работе, которая не имеет отношения к образовательному процессу и напрямую ему мешает.

"В школе должно остаться и останется четыре документа: рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал, электронный дневник", — сказала она на парламентских слушаниях в Госдуме.

Ранее в в интервью KP.Ru Васильева заявила, что на школу сейчас взвалили очень много и она задыхается от ненужных бумаг.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
22 июня, 00:22
Школа "задыхается" от ненужных бумаг, заявила глава Минпросвещения
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СН_ОбразованиеОльга ВасильеваРоссияОбщество
Популярные комментарии
"Сразу хочу сказать, что мы внесли эти рекомендации, и они будут внесены, будут внесены когда-нибудь, когда-нибудь, наверное."
24 июня, 11:53
Роман Жарков
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