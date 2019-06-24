В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
По ее словам, в школу поступают запросы от множества инстанций (социальные службы, налоговая, МЧС) с требованиями обязательных отчетов о проделанной работе, которая не имеет отношения к образовательному процессу и напрямую ему мешает.
"В школе должно остаться и останется четыре документа: рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал, электронный дневник", — сказала она на парламентских слушаниях в Госдуме.
Ранее в в интервью KP.Ru Васильева заявила, что на школу сейчас взвалили очень много и она задыхается от ненужных бумаг.