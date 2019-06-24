На юг Казахстана направили 120 полицейских после ЧП в воинской части

НУР-СУЛТАН, 24 июн - РИА Новости. Для поддержания правопорядка после ЧП в воинской части в город Арысь на юге Казахстана направлено 120 полицейских, сообщил в понедельник советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Ранее пресс-служба министерства обороны сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения.