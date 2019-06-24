Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T12:31Z
https://ria.ru/20190624/1555847043.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155584/55/1555845557_38:0:1000:541_1036x0_80_0_0_95f3344108ee7260d250c696a25df11c.jpg
РИА Новости

На юг Казахстана направили 120 полицейских после ЧП в воинской части

Вчера, 12:00
1885
© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 24 июн - РИА Новости. Для поддержания правопорядка после ЧП в воинской части в город Арысь на юге Казахстана направлено 120 полицейских, сообщил в понедельник советник акима (губернатора) Туркестанской области Сакен Калкаманов.
Ранее пресс-служба министерства обороны сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения.
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Вчера, 11:57
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 16 человек
"Для поддержания правопорядка в городе Арысь дополнительно направлено 120 полицейских", - написал Калкаманов на своей странице в Facebook.
110304
Обсудить 0
Пожар в воинской части в КазахстанеКазахстанВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
РИА
Новости
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в Казахстане не могут начать тушить из-за взрывов
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана увеличилось до 46 человек
Лента
новостей
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 16 человек
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Гражданская версия АК-12
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
Актер Майкл Бакари Джордан
В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
На юге Казахстана один человек погиб из-за ЧП в воинской части
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49В Раде предложили отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
11:32Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
11:32Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
11:29По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной
11:29Власти Сахалина заявили об отсутствии вируса гепатита А в воде города Оха
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Лента новостейМолния