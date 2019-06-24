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РИА Новости

Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого

11:08
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий
© РИА Новости / Антон Денисов
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Обвиняемый по делу о растрате в банке "Кредитный экспресс" основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель" Василий Бойко-Великий. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Защита обжаловала решение Басманного суда Москвы, арестовавшего бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате нескольких миллионов долларов из средств банка "Кредитный Экспресс", сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Аверьянов.
"Я подал апелляционную жалобу, прошу изменить меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей", - сказал адвокат.
Он отметил, что навестил своего подзащитного в СИЗО, у него нет жалоб на условия содержания.
"Он очень неприхотливый человек", - пояснил защитник.
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
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