Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Защита обжаловала решение Басманного суда Москвы, арестовавшего бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате нескольких миллионов долларов из средств банка "Кредитный Экспресс", сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Аверьянов.

"Я подал апелляционную жалобу, прошу изменить меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей", - сказал адвокат.

Он отметил, что навестил своего подзащитного в СИЗО, у него нет жалоб на условия содержания.