СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане

Ранее пресс-служба министерства обороны сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент официальные органы не сообщали информацию о жертвах или пострадавших в результате ЧП. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части.