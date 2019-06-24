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РИА Новости

СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане

11:01
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АЛМА-АТА, 24 июн – РИА Новости. В больницу Шымкента на юге Казахстана поступили первые пострадавшие от взрыва на территории воинской части в городе Арысь, сообщил региональный портал otyrar.kz со ссылкой на главного врача больницы скорой медпомощи Шымкента Абылая Донбая.
Ранее пресс-служба министерства обороны сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент официальные органы не сообщали информацию о жертвах или пострадавших в результате ЧП. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части.
"В первую городскую больницу скорой помощи поступили первые пострадавшие из-за взрывов в Арыси. Как сообщил главный врач больницы Абылай Донбай, в тяжелом состоянии сейчас находятся три человека, всего около десяти пострадавших", - сообщает издание.
"Люди уже поступают, мы их принимаем и сразу оказываем всю необходимую помощь. Мы готовы принимать пострадавших. Я не могу сейчас говорить, извините", — сказал главный врач больницы.
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