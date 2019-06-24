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РИА Новости

СМИ сообщили о разработке в США планов по противостоянию Ирану

10:37
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© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Американская разведка и военные по просьбе Белого дома работают над новыми секретными планами по противостоянию Ирану в Персидском заливе и разрабатывают операции для сдерживания Тегерана, не допуская при этом роста напряженности до уровня полномасштабной войны, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников.
По данным газеты, целью США является разработка операций, схожих с проводившимися в четверг кибератаками. Кроме того, по словам чиновников, Белый дом попросил военных и сотрудников разведки предоставить такие варианты операций, которые будут соответствовать операциям, проводимым Ираном.
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Ранее газета Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп санкционировал проведение наступательных киберопераций на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пусками ракет. По данным газеты, кибератаки начались в четверг вечером силами киберкомандования США.
Газета New York Times сообщает, что чиновники не предоставили подробностей операций, которые рассматривает Белый дом, однако, согласно газете, они могут включать дополнительные кибератаки, секретные операции, нацеленные на выведение из строя лодок, которые по утверждениям США, использовались Тегераном в атаке на суда, а также операции внутри Ирана для разжигания больших беспорядков. По информации газеты, ЦРУ уже давно разрабатывает планы "для реагирования на провокации со стороны Ирана".
Ранее Трамп заявил, что 24 июня США введут новые существенные санкции в отношении Ирана, которые призваны не допустить обладания им ядерным оружием.
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Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил 20 июня, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитный ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Ранее США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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