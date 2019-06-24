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РИА Новости

Минсельхоз поддержал введение минимальной розничной цены на винные напитки

10:02
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая винограда
Сбор урожая винограда
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сбор урожая винограда. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ поддерживает идею о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на винные напитки и готов проработать ее с заинтересованными сторонами, говорится в сообщении министерства.
Вице-премьер РФ Алексей Гордеев по итогам совещания по вопросу о развитии виноградарства в России, которое состоялось в июне, поручил Минфину, Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Росалкогольрегулированию (РАР) изучить вопрос о целесообразности установления минимальной цены на винные напитки.
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"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства РФ о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать её с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении.
Министерство указывает, что, по мнению отраслевых экспертов, введение МРЦ на винные напитки позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию, а также оказать дополнительную поддержку отечественным производителям вина.
"При этом ведомством, ответственным за расчет введения минимальных розничных цен, является министерство финансов РФ. Представители Минсельхоза принимают активное участие в совещаниях на площадке Минфина, на которых обсуждаются данные вопросы", - указывается в сообщении.
Минимальные розничные цены (МРЦ) являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 388 рублей, на игристые вина - 164 рубля за бутылку 0,75 литра.
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Министерство сельского хозяйства РФМинистерство экономического развития РФМинистерство финансов РФАлексей ГордеевРоссияЭкономика
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