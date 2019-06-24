Минсельхоз поддержал введение минимальной розничной цены на винные напитки

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ поддерживает идею о введении минимальной розничной цены (МРЦ) на винные напитки и готов проработать ее с заинтересованными сторонами, говорится в сообщении министерства.

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев по итогам совещания по вопросу о развитии виноградарства в России, которое состоялось в июне, поручил Минфину, Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Росалкогольрегулированию (РАР) изучить вопрос о целесообразности установления минимальной цены на винные напитки.

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства РФ о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать её с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении.

Министерство указывает, что, по мнению отраслевых экспертов, введение МРЦ на винные напитки позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию, а также оказать дополнительную поддержку отечественным производителям вина.

"При этом ведомством, ответственным за расчет введения минимальных розничных цен, является министерство финансов РФ. Представители Минсельхоза принимают активное участие в совещаниях на площадке Минфина, на которых обсуждаются данные вопросы", - указывается в сообщении.