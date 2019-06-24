В Оренбуржье задержали еще трех подозреваемых в нападении на мужчину у кафе

УФА, 24 июн - РИА Новости. Правоохранители Оренбургской области задержали еще троих подозреваемых в соучастии в вооруженном нападении на мужчину около ночного кафе в Соль-Илецке, в результате которого пострадавший скончался от ранений и травм, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

"В ходе совместных мероприятий, проведенных следователями и полицейскими, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержаны еще трое из соучастников нападения в Соль-Илецке. Ими оказались жители города Оренбурга в возрасте 28, 32 и 35 лет. Один из них ранее судим", - говорится в сообщении оренбургского следкома.