Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T09:34Z
https://ria.ru/20190624/1555843573.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Оренбуржье задержали еще трех подозреваемых в нападении на мужчину у кафе

09:34
749
УФА, 24 июн - РИА Новости. Правоохранители Оренбургской области задержали еще троих подозреваемых в соучастии в вооруженном нападении на мужчину около ночного кафе в Соль-Илецке, в результате которого пострадавший скончался от ранений и травм, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Ранее сообщалось, в ночь на 9 июня группа неустановленных лиц напали с оружием на 30-летнего местного жителя в кафе в районе развлекательного комплекса "Зодиак" в городе Соль-Илецке. Пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных телесных повреждений, в том числе огнестрельных ранений, скончался. Злоумышленники скрылись с места происшествия. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое из соучастников нападения, жители города Оренбурга, 25 и 29 лет, они арестованы и им предъявлено обвинение.
Полиция
13 июня, 13:02
Житель Чувашии убил знакомого, расчленил тело и выбросил в мусор
"В ходе совместных мероприятий, проведенных следователями и полицейскими, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержаны еще трое из соучастников нападения в Соль-Илецке. Ими оказались жители города Оренбурга в возрасте 28, 32 и 35 лет. Один из них ранее судим", - говорится в сообщении оренбургского следкома.
С задержанными проводятся следственные действия.
610111
Обсудить 1
СКРОренбургская областьОренбургПроисшествия
Рекомендуем
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
РИА
Новости
Тонировка автомобиля
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Лента
новостей
Экологические проблемы – в центре повестки международного форума
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
Взрыв Лады на МКАДЕ попал на видео
Взрыв легковушки на МКАД попал на видео
Владимир Колокольцев
Главе МВД предложили легализовать движение "Лев против"
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Выбросившую сына с балкона под Саратовом женщину могут отправить на лечение
Самолет Airbus A330
Рейс Новосибирск - Анталия отложили на 8,5 часов из-за неисправности борта
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
11:02Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
11:02Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
11:01СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
10:58На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента
10:58Суд рассмотрит дело подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге
Лента новостейМолния