В Оренбуржье задержали еще трех подозреваемых в нападении на мужчину у кафе

УФА, 24 июн - РИА Новости. Правоохранители Оренбургской области задержали еще троих подозреваемых в соучастии в вооруженном нападении на мужчину около ночного кафе в Соль-Илецке, в результате которого пострадавший скончался от ранений и травм, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Ранее сообщалось, в ночь на 9 июня группа неустановленных лиц напали с оружием на 30-летнего местного жителя в кафе в районе развлекательного комплекса "Зодиак" в городе Соль-Илецке. Пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных телесных повреждений, в том числе огнестрельных ранений, скончался. Злоумышленники скрылись с места происшествия. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое из соучастников нападения, жители города Оренбурга, 25 и 29 лет, они арестованы и им предъявлено обвинение.
"В ходе совместных мероприятий, проведенных следователями и полицейскими, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержаны еще трое из соучастников нападения в Соль-Илецке. Ими оказались жители города Оренбурга в возрасте 28, 32 и 35 лет. Один из них ранее судим", - говорится в сообщении оренбургского следкома.
С задержанными проводятся следственные действия.