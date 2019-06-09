В Оренбургской области ищут преступников, застреливших мужчину в кафе

УФА, 9 июн - РИА Новости. Правоохранители Оренбургской области разыскивают неизвестных, устроивших перестрелку в ночном кафе, в результате которой погиб молодой человек, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Следователи СКР по области по данному факту завели дело об убийстве.
По данным следствия, в ночь на 9 июня группа неизвестных с оружием напала на 30-летнего мужчину в кафе в районе развлекательного комплекса "Зодиак" в городе Соль-Илецке.
"Пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных телесных повреждений, в том числе огнестрельных ранений, скончался. Злоумышленники скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении оренбургского СК.
Областное МВД сообщает, что в городе введен план "Сирена". "По тревоге поднят личный состав ОМВД России по Соль-Илецку и ближайших отделов полиции, на автомобильных дорогах выставлены посты, а также привлечены сотрудники других правоохранительных органов", - сообщает оренбургская полиция.