В Оренбургской области ищут преступников, застреливших мужчину в кафе

УФА, 9 июн - РИА Новости. Правоохранители Оренбургской области разыскивают неизвестных, устроивших перестрелку в ночном кафе, в результате которой погиб молодой человек, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Следователи СКР по области по данному факту завели дело об убийстве.

По данным следствия, в ночь на 9 июня группа неизвестных с оружием напала на 30-летнего мужчину в кафе в районе развлекательного комплекса "Зодиак" в городе Соль-Илецке.

"Пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных телесных повреждений, в том числе огнестрельных ранений, скончался. Злоумышленники скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении оренбургского СК.