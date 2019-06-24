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РИА Новости

В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах

09:12
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Количество бюджетных мест в вузах не сократится, написал глава комитета Госдумы по образованию и науке на своей странице на Facebook Вячеслав Никонов.
"Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на десять тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах", - отметил он.
По его словам, сейчас меняется демография, поэтому растет количество выпускников.
Поэтому, по его мнению, нужно увеличить число бюджетных мест.
"России нужно больше образованных людей, а не меньше", - заключил депутат.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что через пять лет число бюджетных мест в вузах сократится на 17%. По данным издания, сейчас в России 518,4 тысячи бюджетных мест.
Студенты университета
25 марта, 08:57
Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах
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