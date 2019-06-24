Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия

НУР-СУЛТАН, 24 июн - РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании в понедельник рассмотрели и одобрили ратификацию договора о запрещении ядерного оружия, передает корреспондент РИА Новости.

Договор принят 7 июля 2017 года в ходе заключительной сессии конференции по разработке юридически обязывающего инструмента по запрету ядерного оружия, ведущего к его полному уничтожению. Ранее его ратификация была рассмотрена и одобрена депутатами мажилиса (нижней палаты) парламента страны.

Согласно договору запрещается производство, испытание, приобретение, передача, хранение и размещение на территории государства-участника ядерного оружия и/или ядерных взрывных устройств. Также запрещено как использование ядерного вооружения, так и применение угроз по его использованию.

В заключении палаты к законопроекту отмечается, что договор был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вступит в силу после его ратификации 50 государствами (на текущий момент договор подписан 70 государствами, ратифицирован – 23 государствами).