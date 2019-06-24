Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T09:09Z
https://ria.ru/20190624/1555842897.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151909/01/1519090135_0:101:2251:1367_1036x0_80_0_0_84a707cd8baa3ddf92da5a90ce513770.jpg
РИА Новости

Гендиректор ORSIS считает нецелесообразным менять ПМ и СВД в войсках

09:09
878
© Фото : Vitaly V. KuzminСнайпер 4-й отдельной танковой бригады с винтовкой СВД
Снайпер 4-й отдельной танковой бригады с винтовкой СВД
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Снайпер 4-й отдельной танковой бригады с винтовкой СВД. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Менять в войсках пистолет Макарова (ПМ) и снайперскую винтовку Драгунова (СВД) на что-то новое сейчас нецелесообразно, считает генеральный директор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.
Ранее неоднократно сообщалось, что многие российские компании разрабатывают пистолеты, которые могут заменить ПМ, а СДВ уже давно морально устарела, поэтому также нуждается в замене на более современную винтовку.
Универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 Брат и высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
08:22
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
"Однозначно со временем они уйдут. Если говорить про СВД, то из всех винтовок, которые были созданы на ее базе, самая лучшая – первая версия СВД. Версии, которые появлялись после, становились все хуже и хуже. СВД – это шедевр и она еще долго будет лучшей. Что касается ПМ, то он тоже, наверное, будет еще долго служить, потому что менять его смысла я не вижу. Стоит ли тратить деньги на переоснащение армии новым пистолетом? Конечно, можно сделать лучше, но смысла, наверное, нет", - сказал Злобин в интервью РИА Новости.
Отвечая на вопрос о целесообразности ухода от патрона калибра 5,45 мм, собеседник агентства сказал, что превосходства патрона 7,62 над последними принятыми на вооружение патронами 5,45 мм нет.
"Разговоры по переходу на патрон 7,62х39 начались не вчера, дискуссии идут давно. Трудно сказать, пойдет ли армия на этот шаг. Степень защиты индивидуальных бронежилетов растет, но пока существенного превосходства патрона 7,62 над последними принятыми на вооружение патронами 5,45 мм нет. Да, пули большего калибра ведут себя более устойчиво на траектории, но есть и минусы, например, объем носимого боекомплекта. В любом случае окончательное решение за Минобороны", - сказал Злобин.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Злобиным >>
1411002
Обсудить 0
Владимир ЗлобинРоссияБезопасность
Рекомендуем
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
РИА
Новости
Тонировка автомобиля
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Лента
новостей
Экологические проблемы – в центре повестки международного форума
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
Универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 Брат и высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Владимир Колокольцев
Главе МВД предложили легализовать движение "Лев против"
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя
Самолет Airbus A330
Рейс Новосибирск - Анталия отложили на 8,5 часов из-за неисправности борта
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Ситуация в Сирии
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
11:02Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
11:02Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
11:01СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
10:58На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента
10:58Суд рассмотрит дело подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге
Лента новостейМолния