Гендиректор ORSIS считает нецелесообразным менять ПМ и СВД в войсках

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Менять в войсках пистолет Макарова (ПМ) и снайперскую винтовку Драгунова (СВД) на что-то новое сейчас нецелесообразно, считает генеральный директор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.

Ранее неоднократно сообщалось, что многие российские компании разрабатывают пистолеты, которые могут заменить ПМ, а СДВ уже давно морально устарела, поэтому также нуждается в замене на более современную винтовку.

"Однозначно со временем они уйдут. Если говорить про СВД, то из всех винтовок, которые были созданы на ее базе, самая лучшая – первая версия СВД. Версии, которые появлялись после, становились все хуже и хуже. СВД – это шедевр и она еще долго будет лучшей. Что касается ПМ, то он тоже, наверное, будет еще долго служить, потому что менять его смысла я не вижу. Стоит ли тратить деньги на переоснащение армии новым пистолетом? Конечно, можно сделать лучше, но смысла, наверное, нет", - сказал Злобин в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос о целесообразности ухода от патрона калибра 5,45 мм, собеседник агентства сказал, что превосходства патрона 7,62 над последними принятыми на вооружение патронами 5,45 мм нет.