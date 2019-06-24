Владимир Злобин: СВД и ПМ мы еще долго не заменим, смысла нет

Разработчик и производитель знаменитой снайперской винтовки Т-5000 частная оружейная компания "Промтехнология" уже который год поставляет современные винтовки и карабины российским силовым структурам в рамках гособоронзаказа. Сейчас фирма работает над созданием перспективных образцов стрелкового оружия и ставит себе цель выйти на новые рынки. Генеральный директор компании Владимир Злобин в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о преимуществах независимости от господдержки, о новых разработках в области снайперского оружия, о влиянии санкций на частный стрелковый бизнес, а также поделился мнением, почему легендарные СВД и ПМ сегодня нет смысла менять на что-то новое.

– Вы долгое время работали на "Ижмаше", сейчас трудитесь в частной компании. Расскажите, в чем отличие государственной оружейной компании от частной, когда обе работают в рамках гособоронзаказа?

– Я еще в КБП (Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова – ред.) работал 25 лет. Скажу, что существенной разницы для меня, как для специалиста, нет, потому что "Промтехнология" придерживается всех тех стандартов, которые приняты на государственных предприятиях. Хотим мы этого или нет, есть законы, в соответствии с которыми работают и частные, и госкомпании. Если сравнивать с каким-то крупным государственным холдингом в части разработки и создания образцов стрелкового оружия, то разница, конечно, существенная. В крупном концерне разработка одного образца может идти годами, есть всем известные конкретные примеры. Мы, в отличие от государственных компаний, находимся в более жестких экономических условиях, у нас нет господдержки, поэтому живем на то, что сами зарабатываем. Процесс разработки у нас происходит в сжатые сроки – от момента получения заказа до поставки образцов у нас проходит менее года. Мобильность "Промтехнологии" намного выше, чем у госкомпаний, занимающихся стрелковым оружием.

– Сейчас стрелково-патронная отрасль в России переживает не лучшие времена. Как вам удается выживать в условиях, когда европейский и американские рынки закрыты для нас?

– Мы зарабатываем в основном за счет экспорта, куда мы поставляем большую часть наших изделий. Есть, конечно, поставки по России, но они небольшие относительно экспорта. Сейчас у нас развивается линейка стрелкового гражданского оружия. В этом году появятся два модернизированных изделия – это усовершенствованные карабины ORSIS К-15 "Брат" и ORSIS Р-18 "ShARif".

– Европейские и американские санкции как-то повлияли на ваш портфель?

– В Европе наша продукция была представлена. Нашим официальным партнером выступала компания Schmeisser, но из-за санкций сотрудничество прекратилось.

– Правда, что Белоруссия закупила у вас партию Т-5000?

– Да, есть поставки и в Белоруссию в том числе.

– А что еще заказывают?

– Наша винтовка ORSIS Т-5000 стоит на вооружении многих силовых структур различных стран. Наравне с ней сейчас все больше и больше заказов нам поступает на карабины ORSIS К-15 "Брат" и ORSIS Р-18 "ShARif".

– Китай и Армения, являющиеся обладателями снайперской винтовки Т-5000, высказывают какие-то замечания?

– Всякое бывает, но мы оперативно реагируем и устраняем все замечания. Китай и Армения – это наши давние партнеры, мы с ними очень активно сотрудничаем.

– В Индию поставляете что-то?

– Мы участвуем в двух тендерах по снайперскому оружию и надеемся их выиграть. Один небольшой, другой весьма объемный. Сейчас рано говорить о какой-то конкретике, давайте дождемся результатов.

– Зная, что они предпочитают производить все у себя на территории в рамках программы "Made in India", вы готовы предложить им такие условия?

– Мы как раз в этом плане и развиваем наше сотрудничество. У нас есть партнеры, с которыми мы там тесно работаем.

– Наши силовики уже получили на вооружение снайперскую винтовку "Точность", созданную на базе Т-5000. Как идут поставки?

– В рамках гособоронзаказа "Промтехнология" поставляла и поставляет снайперские винтовки, разработанные в рамках проекта "Точность" для ФСО. В прошлом году была отгружена партия в Росгвардию. Могу сказать, что в этом году заказ на эти винтовки от наших силовых структур существенно вырос по сравнению с прошлым. Ожидаем до конца года новые контракты. Более того, у нас идут новые опытно-конструкторские работы по снайперскому оружию, но про них я не буду рассказывать подробно.

– Что с материалами? Используете отечественные или закупаете за рубежом?

– Мы используем как импортное, так и отечественное сырье, находимся в постоянном поиске лучших материалов и в России, и за рубежом.

– Сейчас несколько государственных компаний работают над созданием нового снайперского комплекса для Минобороны РФ. Вы будете участвовать в этом конкурсе?

– Не планируем пока что. У нас уже есть такой комплекс – это ORSIS Т-5000. Мы модернизируем эту винтовку. Кроме того, сейчас серийно производим хороший карабин ORSIS К-15 "Брат", в перспективе, как я уже сказал, у него появится модификация, более совершенное оружие. Если наша работа будет интересная заказчикам, то мы будем готовы поставлять изделия в необходимых количествах. К слову, мы передали ФСО в опытную эксплуатацию партию карабинов ORSIS К-15 "Брат". Также до конца года планируем поставить ФСБ и Росгвардии опытные партии уже модернизированных версий этих карабинов. Они будут более интересные и более совершенные. Недавно пришел запрос на снайперские винтовки от МВД. Они хотят закупить пробную партию ORSIS Т-5000.

– А в Минобороны поставляете что-то?

– Как я уже говорил, в рамках гособоронзаказа "Промтехнология" поставляет снайперские винтовки, разработанные в рамках проекта "Точность".

– Не так давно заявлялось, что в РФ ведется работа над созданием реактивной снайперской винтовки. Что это? Целесообразно ли ее создание?

– Это все идет из ЦКИБ СОО (входит в Конструкторское бюро приборостроения). Идея эта не нова, разговоры об этом идут давно, но пока нет конкретных результатов. Честно говоря, я не верю в успех этого проекта. Это маленькая примитивная ракета, запускаемая из ствола винтовки. Точность стрельбы такой винтовки зависит от очень многих факторов, в том числе от технологии производства этой ракеты. Такая винтовка рассчитана на сверхдальние дистанции, иначе смысла в ней нет. Идейные вдохновители этого проекта говорят, что такой снаряд будет менее подвержен внешним факторам, но здесь много других нюансов. В первую очередь дороговизна боеприпасов. Если бы эта реактивная пуля была управляемая, как противотанковая ракета, то был бы совсем другой разговор, но до этого еще очень далеко.

– Расскажите о каких-то новых разработках. В каком направлении работает компания?

– Как я уже упоминал, сейчас основной вектор работы направлен на модернизацию карабинов ORSIS К-15 "Брат" и ORSIS Р-18 "ShARif", кроме того, создаем более легкую версию К-15 под патрон 5,45 и 5,56. Если говорить по количеству опытно-конструкторских работ, то их порядка восьми сейчас. Для нашей компании это немало. И самое главное, что мы не работаем на корзину. Каждая из наших винтовок востребована на рынке.

– А по охотничьему оружию есть что-то новое?

– В этом году появится новая бюджетная винтовка. Я думаю, она должна быть конкурентоспособна на рынке. Также работаем над разработкой винтовки под калибр .22LR

– Считаете ли вы целесообразным уход от патрона 5,45 мм?

– Разговоры по переходу на патрон 7,62х39 начались не вчера, дискуссии идут давно. Трудно сказать, пойдет ли армия на этот шаг. Степень защиты индивидуальных бронежилетов растет, но пока существенного превосходства патрона 7,62 над последними принятыми на вооружение патронами 5,45 мм нет. Да, пули большего калибра ведут себя более устойчиво на траектории, но есть и минусы, например, объем носимого боекомплекта. В любом случае окончательное решение за Минобороны.

– И, наконец, философский вопрос. СВД и ПМ мы заменим когда-нибудь?