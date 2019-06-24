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РИА Новости

На юге Казахстана эвакуируют население из-за пожара в воинской части

09:06
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НУР-СУЛТАН, 24 июн - РИА Новости. Эвакуация населения проводится из домов, расположенных возле воинской части на юге Казахстана, где произошел пожар, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
Ранее пресс-служба министерства обороны сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
"Эвакуация проводится из близлежащих домов к этой воинской части", - сказал Нурахметов по телефону РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости по телефону "горячей линии", эвакуация населения из-за возникшего пожара идет из Арыси в город Шымкент в целях безопасности.
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