Пострадавших при пожаре на арсенале воинской части в Казахстане нет

НУР-СУЛТАН, 24 июн - РИА Новости. Пострадавших в результате возгорания на арсенале воинской части в Казахстане нет, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.

"Двадцать четвертого июня на одном из арсеналов ВС Казахстана, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в сообщении ведомства.