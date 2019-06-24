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РИА Новости

Пострадавших при пожаре на арсенале воинской части в Казахстане нет

09:03
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НУР-СУЛТАН, 24 июн - РИА Новости. Пострадавших в результате возгорания на арсенале воинской части в Казахстане нет, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны республики.
"Двадцать четвертого июня на одном из арсеналов ВС Казахстана, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в сообщении ведомства.
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В ведомстве отметили, что руководство министерства обороны к месту происшествия направило специально созданную комиссию, силами личного состава Вооруженных Сил организованы мероприятия по ликвидации последствий.
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