В Казахстане на складе войсковой части прогремел взрыв

АЛМА-АТА, 24 июн - РИА Новости. На складе войсковой части в Туркестанской области Казахстана (на юге страны) в понедельник утром прогремел взрыв с последующим возгоранием, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Нурсултан Нурахметов.

"Сегодня в 09.20 (06.20 мск) на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части г. Арысь Туркестанской области", - сообщил представитель КЧС.