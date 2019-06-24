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РИА Новости

В Казахстане на складе войсковой части прогремел взрыв

09:00
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АЛМА-АТА, 24 июн - РИА Новости. На складе войсковой части в Туркестанской области Казахстана (на юге страны) в понедельник утром прогремел взрыв с последующим возгоранием, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Нурсултан Нурахметов.
"Сегодня в 09.20 (06.20 мск) на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части г. Арысь Туркестанской области", - сообщил представитель КЧС.
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