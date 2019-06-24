В Австралии канал ABC подал иск о возврате изъятых при обысках материалов

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Австралийский телеканал ABC обратился в Федеральный суд страны с просьбой признать ордер на обыски полиции в его штаб-квартире недействительными и вернуть все изъятые материалы, сообщается Австралийский телеканал ABC обратился в Федеральный суд страны с просьбой признать ордер на обыски полиции в его штаб-квартире недействительными и вернуть все изъятые материалы, сообщается на сайте телеканала

В начале июня Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году. Сообщалось, что в ордерах на обыск были указаны имена журналистов Дэна Оукса и Сэма Кларка, которые занимались расследованием, связанным с предполагаемыми убийствами мирных жителей с 2009 по 2013 годы, а также директора отдела новостей и текущих событий Гэвина Морриса.

Телеканал сообщил, что в ходе обысков полиция изъяла два USB-диска с небольшим количеством защищенных паролем электронных материалов.

Управляющий директор телекомпании Дэвид Андерсон заявил, что ABC подает иск, оспаривающий законность выданного ордера, учитывая, что "он препятствует соответствующей свободе политического высказывания".

"Будьте уверены, что в течение следующих нескольких недель ABC использует любые способы для защиты деятельности журналистов и потребует изменений в юридической системе для защиты возможности СМИ сообщать о делах, которые представляют общественный интерес", - заявил Андерсон.