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РИА Новости

"Промтехнология" примет участие в индийских тендерах по снайперскому оружию

08:48
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСборочный цех ООО "Промтехнология"
Сборочный цех ООО Промтехнология
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сборочный цех ООО "Промтехнология". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская оружейная компания "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) участвует в двух тендерах на поставку снайперского оружия в Индию, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владимир Злобин.
"Мы участвуем в двух тендерах по снайперскому оружию и надеемся их выиграть. Один небольшой, другой весьма объемный. Сейчас рано говорить о какой-то конкретике, давайте дождемся результатов", - сказал Злобин.
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Отвечая на вопрос о том, готова ли компания делиться технологиями с Индией в рамках программы "Make in India", собеседник агентства заявил, что как раз в этом плане и развивается сотрудничество. "У нас есть партнеры, с которыми мы там тесно работаем", - пояснил Злобин.
Компания "Промтехнология" является разработчиком и производителем высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность". Данная винтовка также используется силами ФСО и Росгвардии.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Злобиным >>
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