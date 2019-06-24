"Промтехнология" примет участие в индийских тендерах по снайперскому оружию

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская оружейная компания "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) участвует в двух тендерах на поставку снайперского оружия в Индию, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Владимир Злобин.

"Мы участвуем в двух тендерах по снайперскому оружию и надеемся их выиграть. Один небольшой, другой весьма объемный. Сейчас рано говорить о какой-то конкретике, давайте дождемся результатов", - сказал Злобин.

Отвечая на вопрос о том, готова ли компания делиться технологиями с Индией в рамках программы "Make in India", собеседник агентства заявил, что как раз в этом плане и развивается сотрудничество. "У нас есть партнеры, с которыми мы там тесно работаем", - пояснил Злобин.