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РИА Новости

МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000

08:22
1979
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУниверсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат" и высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
Универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 Брат и высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат" и высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел России заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.
"Мы передали ФСО в опытную эксплуатацию партию карабинов ORSIS К-15 "Брат". Также до конца года планируем поставить ФСБ и Росгвардии опытные партии уже модернизированных версий этих карабинов. Они будут более интересные и более совершенные. Недавно пришел запрос на снайперские винтовки от МВД. Они хотят закупить пробную партию ORSIS Т-5000", - сказал Злобин.
Снайперская винтовка ОРСИС Т-5000. Архивное фото
27 декабря 2013, 13:04
Высокоточные патроны для ORSIS T-5000 будут выпускать в УльяновскеОружие, для которого предназначены эти боеприпасы, применяется силовиками и спортсменами-стрелками, которые с винтовками ORSIS выиграли ряд крупных международных чемпионатов.
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология". Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям. Характеристики винтовки позволяют поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки и технической подготовки на дистанции до 1,5 километра, указывает разработчик. Снайперская винтовка выпускается в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Винтовка предназначена для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Злобиным >>
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Владимир ЗлобинМВД РФРоссияБезопасность
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