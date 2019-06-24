МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел России заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.
"Мы передали ФСО в опытную эксплуатацию партию карабинов ORSIS К-15 "Брат". Также до конца года планируем поставить ФСБ и Росгвардии опытные партии уже модернизированных версий этих карабинов. Они будут более интересные и более совершенные. Недавно пришел запрос на снайперские винтовки от МВД. Они хотят закупить пробную партию ORSIS Т-5000", - сказал Злобин.
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология". Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям. Характеристики винтовки позволяют поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки и технической подготовки на дистанции до 1,5 километра, указывает разработчик. Снайперская винтовка выпускается в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Винтовка предназначена для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.