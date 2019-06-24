МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000

"Мы передали ФСО в опытную эксплуатацию партию карабинов ORSIS К-15 "Брат". Также до конца года планируем поставить ФСБ и Росгвардии опытные партии уже модернизированных версий этих карабинов. Они будут более интересные и более совершенные. Недавно пришел запрос на снайперские винтовки от МВД. Они хотят закупить пробную партию ORSIS Т-5000", - сказал Злобин.