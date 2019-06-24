Разработчик винтовки "Точность" создает новое снайперское оружие

"В рамках Гособоронзаказа "Промтехнология" поставляла и поставляет снайперские винтовки, разработанные в рамках проекта "Точность" для ФСО. В прошлом году была отгружена партия в Росгвардию. Могу сказать, что в этом году заказ на эти винтовки от наших силовых структур существенно вырос по сравнению с прошлым. Ожидаем до конца года новые контракты. Более того, у нас идут новые опытно-конструкторские работы по снайперскому оружию, но про них я не буду рассказывать подробно", - сказал Злобин.