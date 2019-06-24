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РИА Новости

СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

06:22
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях России к 2024 году сократится на 17% по сравнению с нынешним годом, при этом число абитуриентов увеличится на 15%, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Согласно документу, количество бюджетных мест сократится с 518,4 тысячи в 2019 году до 432,4 тысячи к 2024 году. В свою очередь, число абитуриентов будет планомерно расти на 2-5% в год, и к 2024 году их будет насчитываться 823,8 тысячи человек (713,8 тысячи в 2019 году).
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В результате конкурс на бюджетное обучение в вузе составит в среднем 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. При этом причины прогнозируемого изменения числа бюджетных мест в документе не раскрываются.

Увеличение числа бюджетных мест в 2019 году

Министерство науки и высшего образования планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщило ранее RT.
По данным ведомства, это предусмотрено для бакалавров и специалистов, получающих образование в таких областях, как "Искусство и культура", "Гуманитарные науки", "Науки об обществе", "Математика и естественные науки", "Образование и педагогические науки", "Инженерное дело, технологии и технологические науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Здравоохранение и медицинские науки".
Бюджетных мест для магистров станет больше в направлениях "Образование и педагогические науки", "Искусство и культура", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки".
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Прогноз Минобрнауки

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в эфире РБК рассказал, будет ли изменяться количество бюджетных мест в российских вузах.
"Законодательно установлен объем так называемой государственной гарантией, то есть количество людей, которые могут обучаться за счет средств федерального бюджета. Норма прописана четко законом — 800 человек на каждые 10 тысяч человек населения в возрасте соответствующем, в этом смысле эти цифры ежегодно уточняются в связи с демографической ситуацией в стране. Могу сказать, что в 2019 году практически рекордный показатель соотношения бюджетных мест в вузах и количество выпускников школ... Этот уровень мы выдерживаем и на следующий год, уже проведен конкурс", — сказал Котюков, отвечая на вопрос, будет ли изменяться количество бюджетных мест.
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Популярные комментарии
Каждый год сокращаются бюджетные места. Кто идёт на платные места? Точно не те, кто собрался учиться. Ко мне студенты попадают на старших курсах. Хотят получать знания единицы. И из тех многие, если не все, к этому не готовы. К студентов нет системных знаний. Знания отрывочные. Думаю, это результат ЕГЭ. Тридцать пять лет наблюдаю за системой высшего образования. Могу с уверенностью сказать, что власти добились своего: высшее образование в России уничтожено.
24 июня, 06:51
kasvil37
6800601
Правильно. Образование бедным ни к чему. Охранником работать можно и со школьным образованием. А вообще надо сделать как при Императоре батюшке было, до проклятых коммунистов, образование платное от и до. И что бы смерд близко к школе не подходил. Пусть в церковно приходской учится, по воскресеньям, глядишь смиреннее будет.
24 июня, 06:51
ars188
30100319
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