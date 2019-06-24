СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях России к 2024 году сократится на 17% по сравнению с нынешним годом, при этом число абитуриентов увеличится на 15%, пишут " Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях России к 2024 году сократится на 17% по сравнению с нынешним годом, при этом число абитуриентов увеличится на 15%, пишут " Известия " со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Согласно документу, количество бюджетных мест сократится с 518,4 тысячи в 2019 году до 432,4 тысячи к 2024 году. В свою очередь, число абитуриентов будет планомерно расти на 2-5% в год, и к 2024 году их будет насчитываться 823,8 тысячи человек (713,8 тысячи в 2019 году).

В результате конкурс на бюджетное обучение в вузе составит в среднем 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. При этом причины прогнозируемого изменения числа бюджетных мест в документе не раскрываются.

Увеличение числа бюджетных мест в 2019 году

Министерство науки и высшего образования планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщило ранее RT.

По данным ведомства, это предусмотрено для бакалавров и специалистов, получающих образование в таких областях, как "Искусство и культура", "Гуманитарные науки", "Науки об обществе", "Математика и естественные науки", "Образование и педагогические науки", "Инженерное дело, технологии и технологические науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Здравоохранение и медицинские науки".

Бюджетных мест для магистров станет больше в направлениях "Образование и педагогические науки", "Искусство и культура", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки".

Как пояснили в министерстве, при формировании квоты учитывалась необходимость подготовки кадров по этим специальностям.

Прогноз Минобрнауки

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в эфире РБК рассказал, будет ли изменяться количество бюджетных мест в российских вузах.