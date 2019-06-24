Си Цзиньпин посетит неформальную встречу глав стран БРИКС на полях G20

ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС (РФ, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР), которая состоится на полях саммита G20 в Осаке, заявил на пресс-конференции в понедельник помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь.

Встреча лидеров "большой двадцатки" пройдет в Осаке 28-29 июня.

"Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС на полях G20. Проведение таких встреч на полях G20 уже стало хорошей традицией для лидеров пяти стран БРИКС. Все мы знаем, что все государства БРИКС являются развивающимися рынками, играющими важную роль в международных отношениях", - заявил Чжан Цзюнь.

По его словам, "сегодня международная ситуация крайне изменчива, характеризуется неопределенностью и нестабильностью, международное сообщество надеется, что страны БРИКС будут играть более весомую роль в поддержании мультилатерализма, открытой и недискриминационной многосторонней торговой системы, в выстраивании мировой экономики открытого типа, улучшении глобального экономического управления".

"Китай всегда уделял пристальное внимание сотрудничеству в рамках БРИКС и самому этому механизму, на предстоящей в Осаке встрече лидеры проведут обсуждения и обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в рамках БРИКС, совместному ответу на современные вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество, совместному противостоянию протекционизму", - отметил он.

Чжан Цзюнь уточнил, что председатель КНР обсудит с другими лидерами взаимодействие в сфере экономики, политики, безопасности, в области гуманитарных обменов.

Помимо прочего лидеры также обсудят предстоящий в этом году саммит в Бразилии.