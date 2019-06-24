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РИА Новости

Си Цзиньпин посетит неформальную встречу глав стран БРИКС на полях G20

06:20
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС (РФ, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР), которая состоится на полях саммита G20 в Осаке, заявил на пресс-конференции в понедельник помощник главы МИД КНР Чжан Цзюнь.
Встреча лидеров "большой двадцатки" пройдет в Осаке 28-29 июня.
"Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС на полях G20. Проведение таких встреч на полях G20 уже стало хорошей традицией для лидеров пяти стран БРИКС. Все мы знаем, что все государства БРИКС являются развивающимися рынками, играющими важную роль в международных отношениях", - заявил Чжан Цзюнь.
По его словам, "сегодня международная ситуация крайне изменчива, характеризуется неопределенностью и нестабильностью, международное сообщество надеется, что страны БРИКС будут играть более весомую роль в поддержании мультилатерализма, открытой и недискриминационной многосторонней торговой системы, в выстраивании мировой экономики открытого типа, улучшении глобального экономического управления".
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
04:26
Си Цзиньпин примет участие во встрече глав Россия-Индия-Китай на полях G20
"Китай всегда уделял пристальное внимание сотрудничеству в рамках БРИКС и самому этому механизму, на предстоящей в Осаке встрече лидеры проведут обсуждения и обмен мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в рамках БРИКС, совместному ответу на современные вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество, совместному противостоянию протекционизму", - отметил он.
Чжан Цзюнь уточнил, что председатель КНР обсудит с другими лидерами взаимодействие в сфере экономики, политики, безопасности, в области гуманитарных обменов.
Помимо прочего лидеры также обсудят предстоящий в этом году саммит в Бразилии.
Чжан Цзюнь добавил, что сотрудничество между государствами БРИКС поспособствует поддержанию глобального мира и стабильности.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 21:21
В графике Путина на саммите G20 нет встречи с Зеленским
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БРИКССи ЦзиньпинБольшая двадцаткаКитайВ мире
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