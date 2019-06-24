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РИА Новости

Биография Андрея Харитонова

03:40
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёр Андрей Харитонов
Актёр Андрей Харитонов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актёр Андрей Харитонов. Архивное фото
Советский и российский актер Андрей Игоревич Харитонов родился 25 июля 1959 года в Киеве (Украинская ССР) в семье инженера. Учился в физико-математической школе, увлекался рисованием.
В 1980 году окончил киевский ГИТИС им. И. К. Карпенко-Карого (ныне - Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого). В этом же году дебютировал в кино в роли Артура Бертона в трехсерийном телефильме Николая Мащенко "Овод" по мотивам романа Этель Лилиан Войнич.
В 1980-1983 годах был актером Киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко.
В 1984-1990 годах являлся ведущим артистом Малого театра в Москве. Среди самых известных театральных работ Харитонова - Инсаров в "Накануне" И. С. Тургенева, Ипполит в "Федре" Жана Расина, Жадов в "Доходном месте" А. Н. Островского, Джерри Райян в пьесе "Двое на качелях" Уильяма Гибсона.
В кино Харитонов сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Чёрных дроздов", "Вольный ветер".
В 1991 году снял как режиссер-постановщик по собственному сценарию художественный фильм "Жажда страсти", который был удостоен ряда наград, включая специальный приз фестиваля "Кинотавр" в конкурсе "Кино для избранных".
Позднее выступал в качестве режиссера-постановщика для ТВ-программ "Фабрика грез", "Фильмы нашей памяти".
В 2007 году вел авторскую программу "Вспышка" на канале "Культура".
Лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко, обладатель приза "Золотая Нимфа Монте-Карло". В 2013 году был удостоен премии международного кинофорума "Золотой Витязь" за мужскую роль второго плана в картине "Подпоручикъ Ромашовъ".
Игорь Харитонов был женат на Ольге Смирягиной.
23 июня 2019 года в умер на 60-м году жизни.
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