Биография Андрея Харитонова

Советский и российский актер Андрей Игоревич Харитонов родился 25 июля 1959 года в Киеве (Украинская ССР) в семье инженера. Учился в физико-математической школе, увлекался рисованием.

В 1980 году окончил киевский ГИТИС им. И. К. Карпенко-Карого (ныне - Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого). В этом же году дебютировал в кино в роли Артура Бертона в трехсерийном телефильме Николая Мащенко "Овод" по мотивам романа Этель Лилиан Войнич.

В 1980-1983 годах был актером Киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко.

В 1984-1990 годах являлся ведущим артистом Малого театра в Москве. Среди самых известных театральных работ Харитонова - Инсаров в "Накануне" И. С. Тургенева, Ипполит в "Федре" Жана Расина, Жадов в "Доходном месте" А. Н. Островского, Джерри Райян в пьесе "Двое на качелях" Уильяма Гибсона.

В кино Харитонов сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Чёрных дроздов", "Вольный ветер".

В 1991 году снял как режиссер-постановщик по собственному сценарию художественный фильм "Жажда страсти", который был удостоен ряда наград, включая специальный приз фестиваля "Кинотавр" в конкурсе "Кино для избранных".

Позднее выступал в качестве режиссера-постановщика для ТВ-программ "Фабрика грез", "Фильмы нашей памяти".

В 2007 году вел авторскую программу "Вспышка" на канале "Культура".

Лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко, обладатель приза "Золотая Нимфа Монте-Карло". В 2013 году был удостоен премии международного кинофорума "Золотой Витязь" за мужскую роль второго плана в картине "Подпоручикъ Ромашовъ".

Игорь Харитонов был женат на Ольге Смирягиной.