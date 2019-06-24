МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
"Не стало Андрея Харитонова. <...> Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", — написал режиссер.
Актеру было 59 лет. Причина смерти не называется.
© РИА Новости / РИА НовостиАндрей Харитонов в роли Хоакина Мурьеты на съемках фильма "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"
Андрей Харитонов в роли Хоакина Мурьеты на съемках фильма "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"
Харитонов родился в 1959 году в Киеве. Дебютировал в кино ролью Овода в одноименном фильме. Харитонов сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов", "Вольный ветер".
С 1984 по 1990 год он был ведущим артистом Малого театра в Москве. В 1991-м Харитонов снял художественный фильм "Жажда страсти", который был удостоен ряда наград, включая специальный приз фестиваля "Кинотавр" в конкурсе "Кино для избранных".