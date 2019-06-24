МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.

"Не стало Андрея Харитонова. <...> Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", — написал режиссер.

Актеру было 59 лет. Причина смерти не называется.

© РИА Новости / РИА Новости Андрей Харитонов в роли Хоакина Мурьеты на съемках фильма "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" © РИА Новости / РИА Новости Андрей Харитонов в роли Хоакина Мурьеты на съемках фильма "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"

Харитонов родился в 1959 году в Киеве. Дебютировал в кино ролью Овода в одноименном фильме. Харитонов сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов", "Вольный ветер".