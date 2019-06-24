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РИА Новости
Культура

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

00:52
251744
© Студия Русский проект, 2010Кадр из сериала "Голоса"
Кадр из сериала Голоса
© Студия Русский проект, 2010
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.

"Не стало Андрея Харитонова. <...> Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", — написал режиссер.

Актеру было 59 лет. Причина смерти не называется.
© РИА Новости / РИА НовостиАндрей Харитонов в роли Хоакина Мурьеты на съемках фильма "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"
Андрей Харитонов в роли Хоакина Мурьеты на съемках фильма Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
© РИА Новости / РИА Новости
Андрей Харитонов в роли Хоакина Мурьеты на съемках фильма "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"
Харитонов родился в 1959 году в Киеве. Дебютировал в кино ролью Овода в одноименном фильме. Харитонов сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов", "Вольный ветер".
С 1984 по 1990 год он был ведущим артистом Малого театра в Москве. В 1991-м Харитонов снял художественный фильм "Жажда страсти", который был удостоен ряда наград, включая специальный приз фестиваля "Кинотавр" в конкурсе "Кино для избранных".
Актёр Андрей Харитонов
03:40
Биография Андрея Харитонова
207502173452147
Обсудить 23
КультураРоссия
Популярные комментарии
Замечательный актер с нервным лицом. Произвел на меня впечатление, странное дело, но в 5 лет: в столь юном возрасте просмотрела "Овода" до конца и только его и "Лакримозу" в том фильме и запомнила. Очень и очень жаль, жаль, что последние 30 лет, как и многие актеры не радовал нас на экране, жаль, что пожил так мало.
24 июня, 01:15
TBTatiana Bogdanova
97021801
Светлая память.
24 июня, 01:14
КЧКонстантин Чистов
83001800
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