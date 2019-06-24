ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.

Внеочередные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля по смешанной системе - 225 депутатов изберут по партийным спискам, еще 225 - в одномандатных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер 5%.

"ЦИК отказал в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых указанной политической партией в одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 23 июня.

ЦИК пояснил, что поскольку новые выборы были назначены президентским указом только 21 мая, партия Саакашвили не могла обсуждать свое участие в них на заседании партийного совета 8 мая. В комиссии также заявили, что съезд партии 10 июня и выдвижение на нем кандидатов в депутаты прошли в нарушение требований партийного устава.