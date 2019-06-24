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РИА Новости

ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию

02:47
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.
Внеочередные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля по смешанной системе - 225 депутатов изберут по партийным спискам, еще 225 - в одномандатных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер 5%.
"ЦИК отказал в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых указанной политической партией в одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 23 июня.
ЦИК пояснил, что поскольку новые выборы были назначены президентским указом только 21 мая, партия Саакашвили не могла обсуждать свое участие в них на заседании партийного совета 8 мая. В комиссии также заявили, что съезд партии 10 июня и выдвижение на нем кандидатов в депутаты прошли в нарушение требований партийного устава.
В этой связи ЦИК направил в национальную полицию копию своего постановления, а также копии протоколов заседания совета партии Саакашвили от 8 мая и ее съезда от 10 июня "для осуществления проверки и в случае необходимости принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".
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