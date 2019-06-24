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РИА Новости

РФ и Франция готовят встречу о вызовах в экономике из-за изменения климата

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© Пресс-служба правительства РФ / Перейти в фотобанкСергей Приходько
Сергей Приходько
© Пресс-служба правительства РФ
Перейти в фотобанк
Сергей Приходько. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Россия и Франция прорабатывают концепцию и сроки проведения в Москве конференции по экономическим вызовам в связи с изменением климата, сообщил первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько.
Отвечая на вопросы журналистов перед визитом главы кабмина Дмитрия Медведева во Францию, он отметил, что торгово-экономические связи двух стран "не стоят на месте". Перспективными направлениями экономического сотрудничества Приходько назвал, в частности, энергоэффективность и климат, технологическое развитие, малое и среднее предпринимательство, туризм, развитие искусственного интеллекта.
"С французской стороной прорабатываются концепция и сроки проведения в Москве конференции по экономическим вызовам в связи с изменением климата", - рассказал представитель правительства.
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Сергей ПриходькоФранцияРоссияЭкономика
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