Чем опасна система "все включено" в ресторанах

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Свежевыжатый апельсиновый сок с кусочками веточек и листьев, залежавшийся салат с майонезом, кишечная палочка, сальмонеллез — система "все включено" порой преподносит очень неприятные сюрпризы. Одно неправильное блюдо — и отдых испорчен. О том, какие продукты стоит выбрать на шведском столе, чтобы не провести отпуск, боясь выйти из номера, — в материале РИА Новости.

Безотходное производство

То, что вы не доели сегодня, вам подадут завтра — такое мнение о системе питания "все включено" не редкость. Насколько оно обоснованно — зависит от порядочности поваров и отельеров.

"Перерабатывать несъеденные блюда запрещено. В большинстве случаев так никто не делает, — утверждает профессор кафедры технологии индустрии питания Московского университета пищевых производств Георгий Дубцов. — Те, кто подолгу работает в гостиничном бизнесе, способны рассчитать, сколько и что именно гости съедят на завтрак, обед или ужин. Если что-то остается — подлежит утилизации". Профессор напоминает правило, существующее в столовых: меню не должно повторяться, чтобы не допустить таких ситуаций, если сегодня котлеты, то завтра — запеканка.

Конечно, на шведском столе повторения неизбежны, так как ассортимент блюд гораздо шире, чем в столовых, но и тут, по словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, "то, что приготовлено на завтрак, съедается на завтрак". Много еды на выброс — это стереотип. "Конечно, не бывает, чтобы все съедали без остатка, но он должен быть минимальным, — уточняет эксперт. — Это вопрос правильной оценки и опыта".

Россиянин, поработавший несколько лет барменом и официантом в Турции и Греции, подтвердил, что, например, несъеденные салаты выбрасываются сразу. Однако есть вероятность получить сегодня вчерашние мясо или рыбу, но здесь речь скорее идет о невостребованных и неприготовленных стейках или, например, филе, которые потом пойдут на котлеты.

Отравившись однажды

В любом случае, по словам и туристов, и экспертов, осторожность при подходе к шведскому столу необходима. "Отравившись однажды в турецкой "пятерке", я выработала некоторые принципы питания. Многосоставное блюдо типа салата "Оливье" со шведского стола для меня под запретом: туда могут положить несвежие продукты, а обнаружит это постоялец не сразу, — говорит Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Еще я не ем в турецких отелях закуски с майонезном или сливочным соусом — они быстро портятся в жару. Только заправленные растительным маслом".

Соблюдать такие правила рекомендуют и врачи. В беседе с РИА Новости специалист по интегративной медицине и снижению веса Елена Молокова советовала избегать на шведском столе блюда из измельченных, заправленных майонезом или похожим соусом продуктов.

Доктора рекомендуют не увлекаться жирной пищей (она может вызвать несварение) и даже морепродуктами: избыточное потребление белка вредно для организма. Сладкие коктейли лучше заменить вином. С крайней осторожностью следует относиться к продуктам, не прошедшим тепловую обработку, например суши (рыба на жаре быстро портится).

"Я бы не советовал также есть заливные блюда и желе, — говорит Георгий Дубцов. — Летом исключены кремовые торты и пирожные".

По словам Анастасии Аскер, кандидата медицинских наук, работающей в Анталье, не стоит употреблять спиртные напитки возле бассейна, оставлять на солнце еду из баров и ресторанов.

Опасные фрукты, опасные яйца

Еще один момент — открытая кухня. "Если соблюдены все надлежащие условия, то это допустимо, так как блюда делаются при высоких температурах, — поясняет Георгий Дубцов. — Но продукты для них должны быть специально подготовлены. Сейчас промышленность выпускает яйца, прошедшие санитарную обработку. Но прежде чем делать омлет из обычных, их необходимо обезопасить — хорошенько вымыть хотя бы".

Даже, казалось бы, здоровое питание может привести к проблемам. "Следует осторожно относиться к сырому творогу, лучше выбрать сырники, запеканки, да и в целом то, что подвергается термической обработке", — говорит эксперт и предостерегает от залежавшихся нарезанных колбас и сыров.

Фрукты тоже несут угрозу здоровью. "Российская кишечная палочка отличается от турецкой, и это часто вызывает острые кишечные инфекции. Фрукты можно есть, но не надо ими злоупотреблять", — сообщила РИА Новости Алена Мангалтепе, врач детской клиники Средиземноморского университета (Анталья).

Кроме того, они должны быть чистыми. "В Египте в пятизвездочном отеле свежевыжатые апельсиновые соки готовили прямо при гостях, — рассказывает Лариса Орлова из Москвы. — Подойдя поближе, чтобы взять стаканчик, я очень удивилась. В соковыжималку сотрудник гостиницы клал апельсины прямо из ящика, немытые, на некоторых еще оставались листики и ветки. Кусочек листвы оказался и у меня в стакане".

"На первом месте должна быть санитария, санитария и еще раз санитария! — напоминает профессор московского вуза. — Как правило, крупные гостиницы тщательно следят, чтобы не было массовых отравлений". Это же стоит делать и туристам. Например, мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, возвращения с улицы.

Шеф-повару "все включено" не интересно

Кроме того, эксперты советуют задуматься, а нужно ли выбирать именно такой тип питания. "Все включено" — это ограниченное и адаптированное меню, которое не подойдет для полноценного знакомства с местной кухней, — объясняет Ирина Рябовол, представитель международного туристического агрегатора. — Поэтому в таких странах, как Италия, Франция или Греция, стоит отдать предпочтение кафе и ресторанам, даже если это обойдется чуть дороже".