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РИА Новости

К ожирению склонны почти все. Ученые рассказали, как следить за весом

08:00
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© Depositphotos / big_likeФитнес
Фитнес
© Depositphotos / big_like
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. В отличие от остальных приматов, люди умеют накапливать излишки энергии в жировых отложениях. Это помогло нашим предкам выжить в суровых условиях дикой природы и, как думают некоторые исследователи, — обзавестись довольно крупным мозгом. Но расплатой стала нынешняя эпидемия ожирения, диабета и заболеваний, связанных с обменом веществ.

Наследие далеких предков

"Ожирение встречается столь часто, что можно с уверенностью сказать: к этому склонно большинство людей. Человек формировался как вид в условиях дефицита пищи. Еду приходилось добывать под угрозой голодной смерти. Генетически мы за последние 50 тысяч лет не изменились, но оказались в условиях почти неограниченного пищевого изобилия. И это, конечно, сказывается. Но многое зависит от внешних условий и факторов. Ожирение никогда не разовьется при дефиците продуктов, какой бы генетической предрасположенности к нему ни было. И тут очень важно воспитание. Отсутствие культуры еды и уход от пищевых традиций, которые у разных народов складывались тысячелетиями, — тоже путь к эпидемическому распространению ожирения", — рассказывает директор клиники эндокринологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, член-корреспондент РАН, профессор, практикующий врач-эндокринолог Валентин Фадеев.
По разным данным, гены определяют вес человека на 40-70 процентов. Прежде всего речь идет об участках генома, влияющих на аппетит, размеры съедаемых порций и тягу к жирной и сладкой пище. Кроме того, от наследственности зависит, с какой скоростью организм сжигает калории и насколько эффективно распределяет жир.
По мнению ученых Кембриджского университета (Великобритания), людям полезно знать, что некоторые их гены повышают шансы растолстеть. Тогда бы они смогли изменить диету и заняться спортом, чтобы держать вес в определенных рамках.
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Болезнь мозга

"Ожирение — это в большей степени болезнь мозга, а не тех мест, где скапливается жир. Нарушение пищевого поведения во многом сходно с другими аддикциями, такими, например, как алкоголизм. От еды человек получает удовольствие, она обладает седативным и умиротворяющим эффектом. Поэтому современный человек в большинстве случаев принимает пищу не тогда, когда чувствует реальный голод. Для нас еда становится транквилизатором и эйфоризатором", — отмечает Валентин Фадеев.
Ученые даже вычислили область мозга, раздражение которой заставляет испытывать удовольствие и значительно повышает аппетит. Правда, пока "зону обжорства" идентифицировали только в мозге лабораторных мышей. Биологи Йельского университета (США) воздействовали световыми импульсами на ГАМК-нейроны небольшого участка промежуточного мозга грызунов. В результате животные постоянно возвращались к кормушке и никак не могли наесться. При этом увеличивалась даже скорость поглощения пищи.
Мыши, похоже, получали удовольствие от стимуляции, потому что даже после прекращения воздействия оставались в той части клетки, где находился прибор, испускающий световые импульсы. По словам авторов работы, похожая тяга к еде фиксируется у некоторых пациентов, которые подвергались глубокой стимуляции мозга при лечении двигательных расстройств. Видимо, во время такой терапии врачи случайно задевали область мозга, ответственную за переедание.
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Рисом против ожирения

Контролировать вес необходимо каждому, подчеркивает Валентин Фадеев, ведь ожирение — это повышенный риск целого букета заболеваний: артериальной гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета второго типа. Кроме того, ожирение отчетливо способствует развитию некоторых злокачественных опухолей. В молодом возрасте лишний вес чреват нарушением работы половой системы и снижением фертильности.
Держать себя в норме помогает сбалансированное питание с преобладанием овощей и продуктов, богатых клетчаткой. По мнению японских ученых, полезнее всего обыкновенный рис. Содержащиеся в нем клетчатка, питательные вещества и растительные соединения усиливают чувство сытости, предотвращая переедание.
Исследователи сравнили потребление риса в 136 странах мира и выяснили, что там, где этой крупы и сделанной из нее муки едят традиционно много, гораздо меньше страдают ожирением. Так, самыми стройными оказались бангладешцы, лаосцы и камбоджийцы, съедающие ежедневно по 473, 443 и 438 граммов риса на человека соответственно. Граждане США, где ожирение считается национальной проблемой, потребляют всего 19 граммов риса на человека.
По оценкам ученых, если в среднем на человека съедать риса каждый день всего на 50 граммов больше, число страдающих ожирением уменьшится с 650 миллионов до 643 миллионов.
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ДНКРоссийская академия наукПервый МГМУ имени СеченоваВеликобританияСШАРИА Наука
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