Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.

Онлайн-сервис опросил пользователей, выяснив, хотят ли они познакомиться или пообщаться с сотрудниками авиакомпаний на борту, удавалось ли это сделать и о чем бы они спросили стюардесс.

Большинство (83%) признались, что их очень интересует, как устроена работа бортпроводников и они желают поговорить об этом подробнее. Но во время полета сделать это практически невозможно, а других способов познакомиться с такими сотрудниками пассажиры не знают.

Еще 10% сказали, что их больше интересуют подробности работы проводников в поездах, особенно тех, кто ездит на дальние расстояния.

Лишь 7% респондентов не испытывают интереса к представителям этих профессий.

Почти треть (31%) опрошенных читают интервью и смотрят видеоканалы о секретах профессии стюардесс, а 12% подписаны на них в соцсетях. При этом 25% респондентов хоть раз в жизни мечтали стать бортпроводниками, а 5% до сих пор задумываются о переквалификации.

Четверть путешественников сообщили, что у них была беседа "по душам" с проводником в поезде, а вот со стюардессами не вышло – они слишком сосредоточены на работе.

Зарплата бортпроводников интересует 29% респондентов, 20% хотят знать, как себя вести в экстренных ситуациях, 22% мечтают расспросить работников о буйных или странных пассажирах.