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РИА Новости
Туризм

Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами

06:04
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБортпроводник авиакомпании "Аэрофлот" Анастасия Белоусова в терминале аэропорта "Шереметьево"
Бортпроводник авиакомпании Аэрофлот Анастасия Белоусова в терминале аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Онлайн-сервис опросил пользователей, выяснив, хотят ли они познакомиться или пообщаться с сотрудниками авиакомпаний на борту, удавалось ли это сделать и о чем бы они спросили стюардесс.
Большинство (83%) признались, что их очень интересует, как устроена работа бортпроводников и они желают поговорить об этом подробнее. Но во время полета сделать это практически невозможно, а других способов познакомиться с такими сотрудниками пассажиры не знают.
Еще 10% сказали, что их больше интересуют подробности работы проводников в поездах, особенно тех, кто ездит на дальние расстояния.
Лишь 7% респондентов не испытывают интереса к представителям этих профессий.
Почти треть (31%) опрошенных читают интервью и смотрят видеоканалы о секретах профессии стюардесс, а 12% подписаны на них в соцсетях. При этом 25% респондентов хоть раз в жизни мечтали стать бортпроводниками, а 5% до сих пор задумываются о переквалификации.
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Четверть путешественников сообщили, что у них была беседа "по душам" с проводником в поезде, а вот со стюардессами не вышло – они слишком сосредоточены на работе.
Зарплата бортпроводников интересует 29% респондентов, 20% хотят знать, как себя вести в экстренных ситуациях, 22% мечтают расспросить работников о буйных или странных пассажирах.
Еще 13% хотели бы узнать как проходит обучение, 16% уточнили бы, как можно провести время в странах прибытия и правда ли, что работая бортпроводником, можно повидать весь мир.
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