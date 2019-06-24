Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T00:03Z
https://ria.ru/20190624/1555746463.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149793/39/1497933937_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_9adc0c6f013e05a6f627b3216d546b8a.jpg
РИА Новости
Туризм

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

00:03
214834
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Эксперты туристического поисковика проанализировали стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле на двоих этим летом в популярных приморских городах.
Минимальный бюджет такого отдыха в Крыму составляет 53 356 рублей. Поездка в Турцию может быть намного дешевле. Так, два авиабилета из Москвы в Анталью стоят от 22382 рублей в обе стороны, а неделя в трехзвездочной гостинице — от 9 510 рублей. Общий бюджет тура - 31 892 рубля, что на 40% ниже стоимости поездки в Крым.
Также недорого можно отдохнуть на побережье Черного моря в Грузии, подсчитали эксперты. Перелет в Батуми - в 30 278 рублей на двоих, а неделя в отеле в Махинджаури — 6 520 рублей. То расходы двоих туристов составят 36 798 рублей, то есть на треть меньше, чем на поездку в Крым.
Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
18 июня, 06:02
Названы самые дешевые и популярные курорты Турции
Отпуск в Бургасе будет стоить 41 126 рублей: 26 478 рублей за два авиабилета из Москвы и обратно и 14 648 рублей - плата за неделю проживания в отеле. Это на 23% дешевле отпуска в Крыму.
Кроме того, бюджетное путешествие на море можно организовать в Грецию — отдых в Салониках выйдет в 44 788 рублей на двоих (25 462 рубля - стоимость перелета и 19 326 рублей - гостиницы). Экономия относительно Крыма составит 16%.
За отпуск в безвизовой Черногории пара туристов заплатит 45 127 рублей: 29 988 рублей за перелет и 15 139 рублей за проживание в Будве. Такая поездка дешевле отдыха в Крыму на 15%.
Девушки на пляже
13 июня, 08:00
Как найти самые дешевые курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае
Можно сэкономить 11%, полетев на Кипр. Билеты в Ларнаку из Москвы - 29 908 рублей, а отель в небольшом городе Полис — 17 508 рублей. То есть общий бюджет поездки на двоих составляет 47 416 рублей.
Завершает рейтинг бюджетных альтернатив Крыма город Актау. Поездка в Казахстан на двоих обойдется в 50 267 рублей. Заплатив 38 564 рубля за авиабилеты и 11 703 рубля за гостиницу, путешественники сэкономят 6%.
Девушки делают селфи у бассейна
4 июня, 07:02
Стали известны самые дешевые страны для отдыха летом
865150436169351
Спортсмены и команды
Кипр
ТуризмтуристыРеспублика КрымНовости - ТуризмЧерногорияГрецияТурцияБолгарияГрузияКазахстан
Рекомендуем
Тонировка автомобиля
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
РИА
Новости
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Ситуация в Сирии
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
Лента
новостей
Экологические проблемы – в центре повестки международного форума
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Владимир Колокольцев
Главе МВД предложили легализовать движение "Лев против"
Самолет Airbus A330
Рейс Новосибирск - Анталия отложили на 8,5 часов из-за неисправности борта
Таня Апаликова
В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Сотрудники в офисе. Архивное фото
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ливень в Москве
В Москву придет сентябрьская погода
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Мурманской области в морге родственникам умерших выдали чужие тела
11:28Ротенберг рассказал о необходимости развития технологий в России
11:27"Единая Россия" просит Минтранс координировать возврат россиян из Грузии
11:26В Казахстане госпитализировали шесть пострадавших после ЧП в воинской части
11:26О внезапной проверке в ЦВО сообщат иностранным военным атташе
11:26В ЛНР прошло первое заседание Общественной палаты
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Лента новостейМолния