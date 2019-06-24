Эксперты рассказали, куда поехать россиянам, оставшимся без отпуска

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Большинство россиян (73,6%) планируют воспользоваться хорошей погодой и отправиться отдыхать, сообщает OneTwoTrip.

Онлайн-сервис провел опрос пользователей, чтобы узнать, собираются ли они брать отпуск этим летом. Каждый десятый участник исследования (11%) еще не принял окончательное решение, а 15,4% сказали, что брать отпуск не будут.

Самая популярная причина отказа от положенного по закону отдыха — высокая нагрузка: не могут оторваться от дел около 40% тех, кто отпуск брать не будет.

Тем, кто не может взять полноценный отпуск этим летом, специалисты сервиса советуют отправиться в тур на выходные или несколько дней. Самые дешевые туры на три дня можно приобрести в Адлер (от 7 197 рублей) и Санкт-Петербург (от 9 625 рублей). Среди заграничных направлений наиболее бюджетными оказались турецкая Алания (от 8 302 рублей), абхазский поселок Цандрыпш (от 10 417 рублей) и белорусский Минск (от 13 645 рублей).