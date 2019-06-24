Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T12:38Z
https://ria.ru/20190624/1555738205.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155554/49/1555544903_0:346:3026:2048_1036x0_80_0_0_8b9fa5c9f0a382f6b7dbe4b84b8fdf1c.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, куда поехать россиянам, оставшимся без отпуска

07:02
8515
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина с доской для саб-серфинга в районе Имеретинской низменности города Сочи
Мужчина с доской для саб-серфинга в районе Имеретинской низменности города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Большинство россиян (73,6%) планируют воспользоваться хорошей погодой и отправиться отдыхать, сообщает OneTwoTrip.
Онлайн-сервис провел опрос пользователей, чтобы узнать, собираются ли они брать отпуск этим летом. Каждый десятый участник исследования (11%) еще не принял окончательное решение, а 15,4% сказали, что брать отпуск не будут.
Самая популярная причина отказа от положенного по закону отдыха — высокая нагрузка: не могут оторваться от дел около 40% тех, кто отпуск брать не будет.
Тем, кто не может взять полноценный отпуск этим летом, специалисты сервиса советуют отправиться в тур на выходные или несколько дней. Самые дешевые туры на три дня можно приобрести в Адлер (от 7 197 рублей) и Санкт-Петербург (от 9 625 рублей). Среди заграничных направлений наиболее бюджетными оказались турецкая Алания (от 8 302 рублей), абхазский поселок Цандрыпш (от 10 417 рублей) и белорусский Минск (от 13 645 рублей).
Результаты опроса, проведенного сервисом ранее, показали, что большая доля россиян (55,3%) не прочь увеличить количество дней отпуска, а каждый шестой (16%) считает, что хорошо было бы сократить количество рабочих дней на неделе. При этом лишь треть (27,5%) довольна существующими условиями.
Девушка перед отпуском
19 июня, 07:24
Опрос: более половины россиян считают отпуск слишком коротким
801518
ТуризмТуризмтуристыотпускаАдлерНовости - ТуризмАбхазияМинскТурцияБелоруссияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
РИА
Новости
Ситуация в Сирии
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
Сотрудники в офисе. Архивное фото
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Студенты в аудитории во время занятий
СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Лента
новостей
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1
Последний рубеж обороны. Что будет сбивать модернизированный "Панцирь-СМ"
Гульнара Каримова
Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой
Президент США Дональд Трамп
Путин уверен, что Трамп принимает решения самостоятельно
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
Тонировка автомобиля
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Гульнара Каримова
Дочь Каримовой сообщила о возвращении Узбекистану активов матери
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Авиасообщение между Россией и Грузией
Грузия начала искать замену российским туристам
Американский самолет P-8A Poseidon
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26О внезапной проверке в ЦВО сообщат иностранным военным атташе
11:26В ЛНР прошло первое заседание Общественной палаты
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
11:02Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
11:02Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
11:01СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
Лента новостейМолния