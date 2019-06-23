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РИА Новости

Эрдоган поздравил кандидата от оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула

Вчера, 21:40
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© Фото : официальный сайт президента ТурцииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : официальный сайт президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрема Имамоглу с победой на повторных выборах мэра Стамбула.
По итогам обработки 99% бюллетеней Имамоглу набирает на прошедших в воскресенье перевыборах мэра Стамбула 54,0% голосов, его основной соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали Йылдырым - 45,1% голосов. Йылдырым уже поздравил Имамоглу с победой на выборах.
"Я желаю, чтобы результаты выборов мэра Стамбула принесли благо. Народная воля еще раз проявилась сегодня. Поздравляю Экрема Имамоглу, который по предварительным данным выиграл выборы", - написал Эрдоган в Twitter.
Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов оказалась неподписанными.
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