Трамп поставил в Twitter ссылку на русскоязычный псевдо-аккаунт WSJ

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по ошибке разместил в своем Twitter тег на русскоязычный аккаунт якобы русскоязычной версии издания Wall Street Journal, сообщает в воскресенье ресурс Президент США Дональд Трамп по ошибке разместил в своем Twitter тег на русскоязычный аккаунт якобы русскоязычной версии издания Wall Street Journal, сообщает в воскресенье ресурс Huffpost

В субботу утром он написал небольшой твит, поблагодарив в нем самого себя за то, что рынок акций в июне должен показать рекордный результат за последний 50 лет для этого месяца. После этой фразы он поставил тег, который был призван указать источник этой информации. Таким тегом стал @WallStreetJour, в то время как настоящий тег выглядит как @WSJ.

Через некоторое время ошибка была исправлена, однако СМИ и пользователи сети успели ее заметить.

Указанный Трампом аккаунт, согласно данным на его странице, существует с 2013 года. В качестве аватарки там использован логотип WSJ. Аккаунт подписан полным названием издания, преподносится как "Русская версия Wall Street Journal. Нью-Йорк, США", в качестве места расположения там указан Нью-Йорк, а в качестве ссылки на сайт – wsj.com.

В нем всего 66 сообщений на русском языке, которые напоминают заголовки и содержат ссылки на статьи англоязычного сайта WSJ, его блоги или фотографии. Первый твит был опубликован 4 декабря, последний – 11 декабря 2013 года.