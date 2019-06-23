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РИА Новости

Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео

Вчера, 17:18
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
На опубликованных кадрах видно, как агрессивно настроенный мужчина прорвался сквозь кордон правоохранителей, начал толкаться и попытался вырвать у участников шествия баннер. После этого нападавшего схватили сотрудники полиции, однако он попытался оказать сопротивление. В итоге мужчину увели подальше от колонны.
В воскресенье в Киеве прошел "Марш равенства", участниками которого стали около 2,5 тысячи человек. Противники ЛГБТ-движения попытались сорвать шествие, перекрыв маршрут активистов. Полиция задержала девять человек, собиравшихся пронести на марш экскременты. К охране правопорядка в украинской столице привлекли все подразделения МВД.
Марш равенства ЛГБТ-сообщества в Киеве
Вчера, 12:30
Полиция не зафиксировала нарушений во время "Марша равенства" в Киеве
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Ситуация на УкраинеКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так вот она какая... Украина! )))
23 июня, 17:20
llevone2017
28171100
Своих защитили .
23 июня, 18:01
Александр Юрьев
3430100
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