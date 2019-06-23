Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

На опубликованных кадрах видно, как агрессивно настроенный мужчина прорвался сквозь кордон правоохранителей, начал толкаться и попытался вырвать у участников шествия баннер. После этого нападавшего схватили сотрудники полиции, однако он попытался оказать сопротивление. В итоге мужчину увели подальше от колонны.