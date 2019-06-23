Украина пригрозила России "новой волной давления"

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Киев пригрозил России "новой волной давления" на международных площадках, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"После 25 июня Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках. Это произойдет, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков", — приводит слова Климкина сайт украинского Пятого канала

По словам украинского министра, давление будет "краткосрочным и среднесрочным". Также он анонсировал "много вещей", но что-то конкретное называть отказался.

Климкин лишь упомянул некие "ограничения российской морской и военной активности".

Решение трибунала ООН

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не стал требовать от Москвы закрыть дело моряков.

Трибунал постановил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

Провокация украинских ВМС

Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.