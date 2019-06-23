Работа по итогам "Прямой линии" продолжается в течение года, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Работа по итогам прямой линии с президентом РФ продолжается в течение всего года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе Работа по итогам прямой линии с президентом РФ продолжается в течение всего года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Предположим, есть тысяч 400 ситуаций, которые требуют вмешательства мэра, главы района и так далее. Все равно за год их невозможно обработать. То есть, работа продолжается в течение всего года", - сказал Песков.

Также он добавил, что несколько руководителей регионов попросили его предоставить обращения граждан, направленные к президенту Владимиру Путину во время прямой линии.

"За вчерашний день мне позвонили несколько губернаторов, некоторые министры и попросили по своей области массив перекинуть. Сейчас пройдет два-три дня, мы это систематизируем, и мы желающим начнем раздавать", - отметил пресс-секретарь президента РФ.