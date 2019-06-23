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РИА Новости

Работа по итогам "Прямой линии" продолжается в течение года, заявил Песков

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
© РИА Новости / Алексей Никольский
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Работа по итогам прямой линии с президентом РФ продолжается в течение всего года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Предположим, есть тысяч 400 ситуаций, которые требуют вмешательства мэра, главы района и так далее. Все равно за год их невозможно обработать. То есть, работа продолжается в течение всего года", - сказал Песков.
Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно перед встречей президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку руководителями регионов. 2 ноября 2017
21 июня, 12:50
Кремль готовит перечень поручений по итогам прямой линии
Также он добавил, что несколько руководителей регионов попросили его предоставить обращения граждан, направленные к президенту Владимиру Путину во время прямой линии.
"За вчерашний день мне позвонили несколько губернаторов, некоторые министры и попросили по своей области массив перекинуть. Сейчас пройдет два-три дня, мы это систематизируем, и мы желающим начнем раздавать", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Прямая линия с президентом РФ состоялась 20 июня и продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило порядка 2 миллионов обращений, Путин ответил на 81 вопрос. Их задавали как ведущие, так и присутствовавшие в студии гости, в call-центр поступали звонки, смс, видеообращения со всех концов России. Также по ходу прямой линии президент периодически самостоятельно выбирал вопросы, появляющиеся в формате "бегущей строки".
Миллион вопросов президенту: Владимир Путин на прямой линии
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
1 из 8

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
2 из 8

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
3 из 8

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
4 из 8

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
5 из 8

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Путин успел ответить на 81 вопрос.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
6 из 8

Путин успел ответить на 81 вопрос.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
7 из 8

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

Врачи федерального центра сердечно сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
8 из 8

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
1 из 8

Семнадцатая по счету прямая линия главы государства проходила в Гостином дворе.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
2 из 8

К началу трансляции операторы получили более полутора миллионов вопросов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 8

Путин сказал, что ознакомился с частью обращений.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
4 из 8

По его словам, россиян больше всего волнуют уровень доходов, здравоохранение и мусорная реформа.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
5 из 8

Прямая линия с президентом продолжалась четыре часа восемь минут.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Путин успел ответить на 81 вопрос.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Особенностью прямой линии в этом году стали включения из регионов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 8

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии смотрят трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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