В Благовещенске столкнулись автобус с 13 пассажирами и легковушка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн - РИА Новости. Автобус Higer с 13 пассажирами и автомобиль Toyota столкнулись в субботу на 55-километре автодороги Благовещенск-Свободный в Приамурье, в результате ДТП три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Амурской области в воскресенье.
"На 55-м километре автодороги Благовещенск-Свободный произошло столкновение Toyota и автобуса Higer, после столкновения автобус съехал с проезжей части и опрокинулся, в автобусе находилось 13 человек, в результате трое пострадавших, все они пассажиры автобуса - мужчина 1980 года рождения, женщина 1969 года рождения, женщина 1992 года рождения", - рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по Амурской области.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.