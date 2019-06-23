Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T14:33Z
https://ria.ru/20190623/1555830629.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Благовещенске столкнулись автобус с 13 пассажирами и легковушка

Вчера, 14:28
1214
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн - РИА Новости. Автобус Higer с 13 пассажирами и автомобиль Toyota столкнулись в субботу на 55-километре автодороги Благовещенск-Свободный в Приамурье, в результате ДТП три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Амурской области в воскресенье.
"На 55-м километре автодороги Благовещенск-Свободный произошло столкновение Toyota и автобуса Higer, после столкновения автобус съехал с проезжей части и опрокинулся, в автобусе находилось 13 человек, в результате трое пострадавших, все они пассажиры автобуса - мужчина 1980 года рождения, женщина 1969 года рождения, женщина 1992 года рождения", - рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по Амурской области.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
001010
Обсудить 0
Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
В Кот-д'Ивуаре разбился автобус с испанскими студентками
РИА
Новости
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Песков назвал прямую линию с президентом уникальным проектом
В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
Скорая помощь, Индия
В Индии из-за обрушения шатра погибли 14 человек
Лента
новостей
В Татарстане около военкомата произошла драка
Улица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
Родителям пострадавших в Сокольниках детей готовы выплатить компенсацию
В ДТП под Пензой погиб человек
В Приамурье во время отпуска погиб начальник пункта полиции
Автомобиль Toyota врезался в здание горсовета в Харькове, Украина. 23 июня 2019
В здание Харьковского горсовета врезался автомобиль
Кареты скорой помощи в Индии
В Индии из-за вспышки энцефалита за три недели умерли 145 человек
Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины. 23 июня 2019
На Украине разбился самолет Ан-2
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
В Екатеринбурге девушка-водитель ВАЗ сбила двух подростков
На Урале человек погиб при столкновении двух легковушек и микроавтобуса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: россияне в апреле взяли автокредитов на рекордную сумму
03:28Главе МВД предложили легализовать движение "Лев против"
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Лента новостейМолния