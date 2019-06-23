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РИА Новости

В Приамурье во время отпуска погиб начальник пункта полиции

Вчера, 13:57
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн - РИА Новости. Начальник пункта полиции "Ромненский" в Амурской области майор Дмитрий Танцура погиб во время отпуска, проводится доследственная проверка, сообщает СК по региону.
"В водоеме, расположенном в районе села Придорожное Ромненского района, обнаружен труп начальника пункта полиции "Ромненский" МО МВД России "Октябрьский" без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, погибший утонул во время рыбалки, находясь в отпуске. По данному факту Октябрьским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
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Отмечается, что проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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