В ДТП под Пензой погиб человек

ПЕНЗА, 23 июн - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на трассе в Пензенской области, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба областного УГИБДД.
ДТП произошло в 5.20 мск на 206-м километре автодороги Тамбов - Пенза в Каменском районе Пензенской области.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Toyota Auris и "Лада Веста". В результате происшествия 33-летняя пассажирка "Лады" от полученных травм скончалась, а 63-летний водитель автомобиля Toyota и его 38-летний пассажир, 32-летний водитель "Лады" и его 26-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
ГИБДД по данному факту проводит проверку, детали происшествия уточняются, добавили в ведомстве.